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Haberler > Emlak > Fahiş zam isteyene mahkeme yolu! Kriter yüzde 25 değil TÜFE idi…

Fahiş zam isteyene mahkeme yolu! Kriter yüzde 25 değil TÜFE idi…

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fahiş zam isteyene mahkeme yolu! Kriter yüzde 25 değil TÜFE idi…
Kira Zammı, Enflasyon, Haber

Emlak Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kiralık konutta uygulanan yüzde 25 zam sınırı Temmuz ayı itibarıyla sona eriyor. Son iki yılda kiracı ile ev sahipleri arasında yaşanan anlaşmazlıklar mahkemeye intikal etti. Yüzde 25 zam sınırı kalksa da yeni dönemde kriter TÜFE olacak. Ev sahipleri TÜFE'nin üzerinde zam yapamayacak. Aksi durumda kiracılar yine mahkeme yolunu tutabilecek.

NECMİ ÇİÇEKÇİ'NİN HABERİ - İki yıldır devam eden kira zamlarındaki yüzde 25’lik zam sınırı 1 Temmuz’da son bulacak. Bu tarihten sonra yapılan kontratlar için kira zamları enflasyona göre hesaplanacak.

Temmuz ayı sonrası için yıllık enflasyonun yüzde 60’lar seviyesinde gelmesi bekleniyor. Bu rakamların üzerinde yapılacak olan zamlarla ilgili kiracıların ev sahiplerini dava etme hakkı bulunuyor.

Emlak sektörü temsilcileri “Kiracı ve ev sahipleri arabulucular vasıtasıyla orta yolda buluşuyorlardı. Kriter yüzde 25 değil TÜFE idi… Uygulama sonrası aynı sistem devam edecek. Ancak kiracıların daha yüksek zam isteyen ev sahiplerini de dava etme hakkı var” diyor. 

Düzenleyen:  - Emlak
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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