Türkiye’de yaşlı nüfus artarken, özellikle İstanbul’daki eski konutlar erişilebilirlik problemleriyle gündeme geliyor. Asansörsüz apartmanlar, merdivenli girişler ve dar iç mekânlar, yaşlıların ve hareket kısıtlılığı yaşayanların kendi evlerinde bağımsız yaşamalarını zorlaştırıyor. Binalarda yaşlılara uygun düzenlemelerin eksikliği, konutların kullanım değerini de etkiliyor. Uzmanlar, erişilebilirliğin gayrimenkulün niteliğini belirleyen önemli ölçütlerden biri hâline geldiğine dikkat çekiyor.

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Türkiye’de yaşlanan nüfus, konut piyasasının göz ardı ettiği önemli bir sorunu ortaya çıkarıyor. Özellikle İstanbul’daki eski apartmanlarda asansör bulunmaması, yüksek girişler, dar kapılar ve tekerlekli sandalye kullanımına uygun olmayan alanlar, yaşlıların ve hareket kabiliyeti kısıtlı vatandaşların günlük hayatını zorlaştırıyor.

Yıllarca oturdukları evlerinde merdivenleri çıkmakta güçlük çeken vatandaşlar, zamanla kendi konutlarına erişmekte bile sıkıntı yaşayabiliyor. İlerleyen yaşlarda markete gitmek, sağlık kuruluşuna ulaşmak veya sosyal hayata katılmak gibi temel ihtiyaçlar da binanın fiziksel şartlarına bağlı hâle gelebiliyor.

İstanbul’un eski evleri yaşlılara engel oluyor

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EN BÜYÜK PROBLEM ASANSÖR

Özellikle giriş katının üzerinde yaşayan ve asansör imkânı bulunmayan kişiler için dışarı çıkmak, basit bir günlük faaliyetten çok daha zahmetli bir sürece dönüşebiliyor. Üstelik sorun yalnızca apartman girişleriyle sınırlı kalmıyor; dar koridorlar, eşiklerle bölünmüş odalar ve kullanımı zor banyolar, evin içinde de bağımsız hareket etmeyi güçleştiriyor.

Konutların büyük ölçüde genç ve hareket kabiliyeti kısıtlı olmayan bireyler esas alınarak kullanılması, yaşlıların ihtiyaçlarının tasarım ve yenileme süreçlerinde geri planda kalmasına yol açıyor.

İstanbul’un eski evleri yaşlılara engel oluyor

DEZAVANTAJA DÖNÜŞTÜ

Yaşlı nüfusun artması, konutların uzun vadeli kullanımını ve gayrimenkul tercihlerindeki beklentileri de değiştiriyor. Emeklilik döneminde gelirinin önemli bölümünü yeni bir eve ayırmak istemeyen vatandaşlar, yıllardır yaşadıkları konutlarda kalmayı tercih ediyor. Ancak yaş ilerledikçe ihtiyaçların değişmesi, mevcut evlerin yeniden düzenlenmesini veya daha uygun bir konuta taşınmayı gündeme getiriyor.

Taşınma masrafları, yeni konut fiyatları ve alışılmış çevreden ayrılma gibi etkenler bu kararı zorlaştırabiliyor. Böylece erişilebilirlik, yalnızca fiziksel konfor meselesi olmaktan çıkarak yaşlıların ekonomik güvenliğini ve hayat tercihlerini de etkileyen bir unsura dönüşüyor.

İstanbul’un eski evleri yaşlılara engel oluyor

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DÜZENLEME YAPILABİLİR

Uzmanlar, konutların yaşlılık ve hareket kısıtlılığı dikkate alınarak tasarlanmasının önemine dikkat çekiyor. Mevcut binalarda rampa yapılması, tutunma barlarının yerleştirilmesi, kapı geçişlerinin genişletilmesi ve banyo düzenlemesi gibi çözümler mümkün olabiliyor.

Ancak asansör eklenmesi gibi uygulamalar binanın mimari yapısına, teknik şartlarına ve maliyetine bağlı olarak değişiyor. Gayrimenkulde değer yalnızca metrekare ve konumla ölçülürken, erişilebilirlik de evin gerçekten yaşanabilir olup olmadığını belirleyen temel unsurlardan biri hâline geliyor.

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