Avrupakent GYO, üç yılda yatırımcılarına 4,8 milyar lirayı aşan temettü dağıttı. Finansal borcu bulunmayan şirket, 2027’de kira gelirini 4,9 milyar liraya, FAVÖK’ünü ise 4 milyar liraya çıkarmayı hedefliyor.

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Avrupakent GYO, 2023-2025 hesap dönemlerinde yatırımcılarına toplam 4 milyar 815 milyon lira temettü dağıttı. Finansal borcu bulunmayan şirket, 2027 yılında 4,9 milyar lira kira geliri ve 4 milyar lira FAVÖK elde etmeyi hedefliyor.

Toplam satış gelirlerinin yüzde 90’ından fazlasının bu kalemden oluşmasını bekleyen şirket, böylece düzenli ve öngörülebilir nakit akışını artırmayı amaçlıyor.

30 Eylül 2026 itibarıyla gayrimenkul portföy değeri 59 milyar liraya ulaşan Avrupakent GYO, yılın ilk dokuz ayında 4,4 milyar lira hasılat ve 1,8 milyar lira net kâr sağladı.

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