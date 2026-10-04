Konut sektörü, 2026’nın son çeyreğine satışlarda geçen yılın gerisinde girerken, sektör temsilcileri yılın kaybedilmemesi için finansman desteği bekliyor. İlk 8 ayda 950 bin 529 konut satılırken, yüksek kredi maliyetleri ve finansmana erişimdeki zorluklar alıcıların önemli bölümünü beklemeye itti.

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Ekonominin lokomotifi pozisyonunda olan konut sektörü, 2026’nın son çeyreğine satışlarda geçen yılın gerisinde giriyor. Türkiye genelinde 2025’te 1 milyon 688 bin 910 konut satılırken, 2026’nın ilk 8 ayında satışlar 950 bin 529’da kaldı. Ocak-ağustos döneminde satışlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,8 geriledi. Sektör temsilcileri, yılın son üç ayında hareketlilik sağlanamaması hâlinde 2026’nın önceki yılın altında tamamlanacağını belirterek, konut piyasasının yeniden canlanması için finansman tarafında destek bekliyor.

SON ÇEYREK KRİTİK

Konut piyasasında özellikle yüksek kredi maliyetleri ve finansmana erişimdeki zorluklar talebin önemli bölümünü erteliyor. Ağustos ayında toplam konut satışları yıllık bazda yüzde 14,7 azalırken, ikinci el satışlardaki düşüş yüzde 19,4’e ulaştı. Buna karşılık ipotekli satışlar yüzde 7,2 arttı. Bu tablo, kredi şartlarının satışlar üzerindeki etkisini ortaya koyarken, sektörün yılın son üç ayında daha uygun finansmana ihtiyaç duyduğunu gösteriyor.

Konut sektörüne acil destek lazım! 2026’yı son çeyrekte kaybetmeyelim

ERTELENEN TALEP 2027’YE KALMASIN

Sektörün beklentisi ise ertelenen konut talebinin 2027’ye taşınmadan yılın son çeyreğinde yeniden harekete geçirilmesi yönünde. Konut kredilerinde maliyetlerin düşmesi ve finansmana erişimin kolaylaşması hâlinde bekleyen talebin satışa dönüşebileceği ifade ediliyor. 2026’nın son çeyreğinde yaşanacak hareketlilik yalnızca konut satışlarını değil, inşaat, mobilya, beyaz eşya, dekorasyon, nakliye ve finans gibi çok sayıda sektörü de destekleyebilir. Sektör, 2026’nın zayıf geçen dönemine rağmen 2027 için daha olumlu bir tablo bekliyor. Faizlerde normalleşme ve finansman şartlarında iyileşme sağlanması hâlinde ertelenen talebin yeniden piyasaya dönmesi öngörülüyor. Özellikle uygun maliyetli ve erişilebilir konut kredilerinin devreye girmesiyle yeni yılda konut sahipliğinin ve satışların yeniden hız kazanabileceği değerlendiriliyor.

Konut sektörüne acil destek lazım! 2026’yı son çeyrekte kaybetmeyelim

FAİZ İNDİRİMİ CAN SUYU OLUR

Konut piyasasında alım iştahı canlılığını korurken, yüksek finansman maliyetleri talebin harekete geçmesinin önündeki en büyük engel olarak öne çıkıyor. Sektör temsilcileri, faizlerde belirgin bir gerileme yaşanmasa bile kamu bankaları öncülüğünde uygun maliyetli konut kredisi kampanyalarının devreye alınmasının piyasaya hareket getirebileceğini belirtiyor.

Konut sektörüne acil destek lazım! 2026’yı son çeyrekte kaybetmeyelim

EKONOMİYE DE KATKI SUNAR

Konut satışlarının hızlanması ise yalnızca gayrimenkul sektörünü değil, 260’tan fazla alt sektörü doğrudan ve dolaylı olarak etkiliyor. İnşaat malzemelerinden mobilyaya, beyaz eşyadan nakliyeye, finansmandan sigortaya kadar geniş bir ekonomik zinciri besleyen konut piyasasında satışların artması, iç talebin güçlenmesine ve ekonomik aktivitenin canlanmasına katkı sağlayabilir.

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