Türk müteahhitler yurt dışına yöneliyor

Yüksek maliyetler nedeniyle zorlanan inşaat ve gayrimenkul şirketleri rotasını yurt dışına kırdı.

NECMİ ÇİÇEKÇİ'NİN HABERİ - Girdi maliyetleri ve enflasyondan kaynaklı olarak konut fiyatlarındaki yükseliş, yerli alıcıyı yurt dışına yöneltirken, inşaat ve gayrimenkul şirketleri de müşteriyi dışarıda arıyor.

Bu anlamda birçok Türk şirketinin Türkiye’de konut üretmek yerine yurt dışında projeye başladığı görülüyor. Sektör temsilcileri, Türk müteahhitlerinin yurt dışında yaptıkları proje sayısının Ocak-mayıs döneminde yüzde 400 arttığı belirtiliyor. En çok proje yapılan ülkeler ise; Dubai, Mısır, İspanya, Karadağ ve KKTC...

Sektör oyuncuları konuyla ilgili yaptıkları açıklamalarda “Ülkemizde proje üretmek artık çok zor. Üretilse dahi satılamıyor. Yerli alıcılar da yurt dışından konut almayı tercih ediyor. Bugün İstanbul’dan alınan bir dairenin geri dönüşü 30 yıla dayandı, bu rakamlar yurt dışında 15 yıla kadar düşüyor. Bu sebeple birçok Türk şirketi yurt dışında proje yapmak için fırsat kolluyor” dedi.