Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Emlak > Türk müteahhitler yurt dışına yöneliyor

Türk müteahhitler yurt dışına yöneliyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Türk müteahhitler yurt dışına yöneliyor

Emlak Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yüksek maliyetler nedeniyle zorlanan inşaat ve gayrimenkul şirketleri rotasını yurt dışına kırdı.

NECMİ ÇİÇEKÇİ'NİN HABERİ - Girdi maliyetleri ve enflasyondan kaynaklı olarak konut fiyatlarındaki yükseliş, yerli alıcıyı yurt dışına yöneltirken, inşaat ve gayrimenkul şirketleri de müşteriyi dışarıda arıyor.

Bu anlamda birçok Türk şirketinin Türkiye’de konut üretmek yerine yurt dışında projeye başladığı görülüyor. Sektör temsilcileri, Türk müteahhitlerinin yurt dışında yaptıkları proje sayısının Ocak-mayıs döneminde yüzde 400 arttığı belirtiliyor. En çok proje yapılan ülkeler ise; Dubai, Mısır, İspanya, Karadağ ve KKTC...

Sektör oyuncuları konuyla ilgili yaptıkları açıklamalarda “Ülkemizde proje üretmek artık çok zor. Üretilse dahi satılamıyor. Yerli alıcılar da yurt dışından konut almayı tercih ediyor. Bugün İstanbul’dan alınan bir dairenin geri dönüşü 30 yıla dayandı, bu rakamlar yurt dışında 15 yıla kadar düşüyor. Bu sebeple birçok Türk şirketi yurt dışında proje yapmak için fırsat kolluyor” dedi.

Düzenleyen:  - Emlak
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Metropollerde konut krizi! 500 bin 'kiralık' aranıyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Metropollerde konut krizi! 500 bin 'kiralık' aranıyor - Emlak500 bin 'kiralık' aranıyorSite ve iş yeri aidatlarına 'üst sınır getirilsin' talebi - EmlakSite ve iş yeri aidatlarına 'üst sınır getirilsin' talebiUcuz diye yatırımınızdan olmayın! İskânsız konutlar baş ağrıtıyor - EmlakUcuz diye yatırımınızdan olmayın!Konut alıcısının öncelikleri değişiyor! Sosyal donatısı zengin projeler altın değerinde - EmlakKonut alıcısının öncelikleri değişiyor...Konutta yüksek artışlar hız kesti - EmlakKonutta yüksek artışlar hız kestiYabancı alıcılarda Rusya yine lider - EmlakYabancı alıcılarda Rusya yine lider
Sonraki Haber Yükleniyor...