Türkiye'nin güneşi büyük fırsat veriyor! Çatıda elektrik üretimi nasıl yapılır?

İklim ve enerji alanında faaliyet gösteren Sivil toplum kuruluşlarının uydu görüntüleriyle yaptığı analize göre, Türkiye’de güneş enerjisi santrali (GES) kurmaya elverişli çatıların tamamı bu amaçla kullanılırsa, 120 gigavat (GW)’lık kapasite eklenebilir.

TÜRKİYE GAZETESİ- Bu kapasiteyle senede üretilebilecek elektrik miktarıysa 148 TWh. Bu miktar, Türkiye’nin 2023 yılındaki toplam elektrik tüketiminin yüzde 45’ine denk geliyor. Peki Türkiye’de isteyen herkes çatısına GES kurabiliyor mu? Teorik olarak Türkiye’de hanehalklarının yaşadıkları konutlarda çatı GES kurmalarının önünde bir engel yok. 2019 yılında devreye alınan aylık mahsuplaşma uygulaması çatı ve cephe GES’lerinin önünü açan en önemli gelişmelerden biri olarak görülüyor.

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Mesken tüketicilerinin GES kurmadan önce santralin kurulacağı bölgeden sorumlu dağıtım şirketi, iletim sistemi işletmecisi (TEİAŞ), Enerji İşleri Genel Müdürlüğü, dağıtım sistemi işletmecisi (TEDAŞ) ve üniversiteler gibi farklı kuruluşlardan onay alması gerekiyor. Şayet müstakil bir ev değil ve toplu konut ise, bunun için de bina yönetiminin izni gerekiyor. Güneş panel üreticileri Türkiye’de ciddi bir güneş enerjisi üretim potansiyeli olduğunu ifade ediyor.