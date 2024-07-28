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Ucuz diye yatırımınızdan olmayın! İskânsız konutlar baş ağrıtıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Ucuz diye yatırımınızdan olmayın! İskânsız konutlar baş ağrıtıyor

Emlak Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Son dönemde ucuza satılan konut ilanlarında artış görülüyor. 2-3 milyon liraya sıfır binalarda konutların ilana çıktığı gözleniyor...

NECMİ ÇİÇEKÇİ'NİN HABERİ - Vatandaşlar da ucuz olması sebebiyle bu tür konutlara rağbet gösteriyor. Ancak bu tür konutlar beraberinde ciddi sıkıntıları getiriyor.

"UCUZ KONUT ALAYIM DERKEN HATA YAPMAYIN"

Sektör temsilcileri, bu dairelerin çoğunun kaçak olduğunu belirterek “İskân belgesi, bir binanın oturum izni niteliğindedir. Ruhsatlı yapılarda, inşaatın tamamlanması ile alınan iskân belgeleri, resmî olarak bina kullanımına izin verilmesidir. Bu belgeleri de ilgili belediyeler vermektedir. Ancak bazı projeler kaçak inşa edildiği için, iskâna uygun değildir. Doğal olarak kaçaktır. Aldığınız eve su ve elektrik bile çekemezsiniz. Bazılarının da kat ittifakı yok, satmak istediğinizde kredi çıkmıyor. Bu sebeple ucuz konut alayım derken hata yapmayın” diyor.

Düzenleyen:  - Emlak
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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