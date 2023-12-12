Eski futbolcu Derelioğlu'nu darp eden kardeşler için istenen ceza belli oldu

12 Aralık 2023 17:16 - Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2023 17:24

Editör: Nurcan Çalışkan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Eski milli futbolcu Oktay Derelioğlu ve eşi Başak Derelioğlu, 5 Aralık günü Kadıköy'de trafikte yaşanan bir daralma sonucunda Zekai ve Nurettin Karaçoban tarafından saldırıya uğradı.

Saldırganlar, olayın ardından gözaltına alındı ve emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından "Kasten yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheliler Nurettin ve Zekai Karaçoban'ın kullandıkları araçla Derelioğlu çiftinin içinde bulunduğu araçla trafikte öne geçme sebebiyle aralarında yaşanan tartışmanın sonucunda saldırıya geçtikleri belirtildi.

İSTENEN HAPİS CEZASI

İddianamede, şüphelilerin Oktay Derelioğlu'nu yaralayarak hayati fonksiyonları etkileyen bir kırık oluşturdukları ifade edildi.

Şüphelilere "Kasten yaralama" suçundan 1 buçuk yıldan 4 buçuk yıla kadar hapis cezası talep edilen iddianamenin ardından, soruşturma tamamlandıktan sonra davanın mahkemeye intikal edeceği bildirildi.

NE OLMUŞTU?

Oktay Derelioğlu eşi Başak Derelioğlu ile birlikte seyahat ederken aracının önü kesilerek saldırıya uğradı. 5 Aralık günü saat 14.37'de Kadıköy'ün Erenköy Mahallesi'nde trafikte yol verme meselesinden kaynaklanan bir tartışma sonucunda darp edilen Derelioğlu'nun kolunun çıktı. Derelioğlu'nun aracının önünü keserek saldıran Z.K. ve N.K., olaya karıştıkları adliyeye sevkedilmelerinin ardınan "kasten yaralama" suçundan tutuklanarak ceza evine gönderildi.