2023 sıra dışı olayların yılı oldu! Türkiye en sıcak üçüncü yılını yaşadı

Geçen yıla damga vuran iklim değişikliği nedeniyle bu yıl 1.475 sıra dışı hava olayı yaşandı. Önceki yıllara göre sıra dışı hava olaylarında artış gözlenirken Türkiye'de 2023 yılı, en sıcak üçüncü yıl olarak kayıtlara geçti. Mevsimsel olarak bakıldığında ise geçen yıl, son 53 yılın en sıcak 4’üncü kış mevsimi olarak kayıtlara geçti.

İklim değişikliğinin olumsuz yanları geçen her yılda etkisini artırarak gösteriyor. Özellikle bu yıl, yaşanan iklim krizi dünya çapında devletleri önlem almaya itti. Akdeniz havzasında yer alan Türkiye ise bunun en fazla gözlendiği yerlerden biri.

2023 yılı Türkiye’de meteorolojik olaylar açısından hayli hareketli geçti.

TRT Haber'in derlediği Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün hazırladığı 2023 Yılı İklim Değerlendirmesi Raporu'na göre sıra dışı hava olaylarında önceki yıllara göre yine artış gözlendi. Yıl boyunca 1475 sıra dışı hava olayı yaşandı. 2022’de 1030, 2021’de 1024, 2020’de ise 984 sıra dışı hava olayı kayıtlara geçmişti.

YAĞIŞ VE SEL ZİRVEDE

2023’te tehlikeye neden olan sıra dışı hava olaylarının başını ise yüzde 38 ile şiddetli yağış ve sel çekti. İkinci sırayı yüzde 23’le fırtına aldı. Sonra ise sırasıyla yüzde 16 dolu, yüzde 6 yıldırım düşmesi ve şiddetli kar, yüzde 5 heyelan ve yüzde 2 oranında ise hortum olayları görüldü. Çığ, don, orman yangını, sis ve kum fırtınası ise sıra dışı hava olaylarının neredeyse yüzde 1’ini oluşturdu.

2023’te şiddetli yağış ve selin en etkili olduğu yer 6 Şubat depremlerinden etkilenen Adıyaman ve Şanlıurfa'ydı. Yaşanan sel felaketinde 21 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye’de 2023’te bir başka dikkat çeken olay da sıcak hava dalgasıydı. Ağustosta Türkiye’nin geniş bir kesiminde sıcak hava dalgası yaşandı. Özellikle orta ve iç batı kesimlerde 5-10 gün arasında süren sıcak hava dalgaları meydana geldi.

EN SICAK ÜÇÜNCÜ YIL

2023 Türkiye’de 15,1 derece ile en sıcak üçüncü yıl olarak kayıtlara geçti. En sıcak yıl ise 2010’da 15,5 derece ile yaşanmıştı.

Mevsimsel olarak bakıldığında geçen yıl, son 53 yılın en sıcak 4’üncü kış mevsimi olarak kayıtlara geçti.

İlkbaharda da keza mevsim normallerinin 0,4 derece üzerinde bir sıcaklık yaşandı.

2023 yılı yaz mevsimi ise normalinin 0,7 derece üzerinde seyretti. 1971’den bu yana yaşanan en sıcak 7’nci yaz mevsimi oldu.

YAĞIŞLARDA YÜZDE 11 ARTIŞ

Sonbaharda da yine normalinin 2,1 derece üstünde sıcaklık görüldü. Son 53 yılın en sıcak kasım ayı da geçen yıl yaşandı.

Yıl boyunca en düşük sıcaklık -31,3 derece ile şubat ayında Erzurum’da, en yüksek sıcaklık ise 49,5 derece ile ağustos ayında Eskişehir Sarıcakaya’da kaydedildi.

Türkiye yağışlar anlamında nispeten şanslı bir yıl geçirdi. 2023’te yağışlarda normaline göre yüzde 11,9 artış görüldü. Bu yağışlar 2022’de görülen yağışların yüzde 27,3 üstündeydi. Yıl boyunca ortalama 111 gün yağışlı geçti. Yine yıl boyunca en az yağışı Iğdır, en fazla yağışı ise Rize aldı.