4.1'lik depremin ardından Naci Görür'den korkutan uyarı: Bu fay stres biriktiriyor

Dün Bursa'nın Gemlik ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntıyla ilgili bir paylaşım yapan Prof. Dr. Naci Görür "Deprem KAF’ın güney kolu, Gemlik Fayı üzerinde. Bu fay yavaş stres biriktiriyor. Son deprem 1857 yılında." dedi.

Dün saat 15.14'te Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre merkez üssü Gemlik ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

OLUMSUZLUK YAŞANMADI

Depremin, 10,86 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, ekiplerin saha taraması yaptığını ve herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmadıklarını belirtti.

GÖRÜR: SON DEPREM 1857 YILINDA

Görür, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gemlik Bursa’da da 4,0 deprem meydana geldi. Deprem KAF’ın güney kolu, Gemlik Fayı üzerinde. Bu fay yavaş stres biriktiriyor. Son deprem 1857 yılında. Sevgiyle" ifadelerini kullandı.