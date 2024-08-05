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ABD, Nijer'deki son askeri birliklerini de geri çekti

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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ABD, Nijer&#039;deki son askeri birliklerini de geri çekti

Güncel Haberleri  / Anadolu Ajansı

ABD, kalan askeri birliklerini de Nijer'den çekerek son askeri üssünü yerel makamlara devretti. 201. Hava Üssü'ndeki bir hangarda düzenlenen törende, okunan ortak açıklamanın ardından üssün devir teslimine ilişkin belgeler tarafların ordu yetkililerince imzalandı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ile Nijer Savunma Bakanlığı, yaptıkları ortak açıklamada, Pentagon'un, ülkedeki son askeri üssü olan Agadez kentindeki 201. Hava Üssü'nü Nijer ordu yetkililerine devrettiği belirtildi.

15 EYLÜL'E KADAR TAMAMEN ÇEKİLECEĞİNİ DUYURMUŞTU

Üsteki personel ve teçhizatın geri çekilme çalışmalarının tamamlanması için iki ülke arasındaki koordinasyonun gelecek haftalarda devam edeceği kaydedilen açıklamada, "ABD ve Nijer silahlı kuvvetleri arasındaki etkili işbirliği ve iletişim, bu devir teslimin planlanandan önce tamamlanmasını sağladı." ifadesi kullanıldı.

201. Hava Üssü'ndeki bir hangarda düzenlenen törende, okunan ortak açıklamanın ardından üssün devir teslimine ilişkin belgeler tarafların ordu yetkililerince imzalandı.

Nijer, 17 Mart'ta ABD ile 12 yıl önce imzalanan askeri işbirliği anlaşmasını feshettiğini ilan etmiş ve Amerikan askerlerinin bir an evvel ülkeden ayrılması talebinde bulunmuştu.

ABD, askerlerinin en geç 15 Eylül'e kadar Nijer'den tamamen çekileceğini duyurmuştu.

Düzenleyen:  - Güncel
Kaynak: Anadolu Ajansı
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