ABD'li yetkili John Bass, Türkiye'ye geliyor!

ABD Dışişleri Bakanlığı İdari İşler Müsteşarı ve Siyasi İşler Müsteşar Vekili John Bass, Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar'ın daveti üzerine 15-16 Nisan 2024 tarihlerinde Türkiye'yi ziyaret edecek.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre; bu çerçevede yapılacak temaslarda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ABD Dışişleri Bakanının eşbaşkanlıklarında 7-8 Mart 2024 tarihlerinde düzenlenen 7. Türkiye-ABD Stratejik Mekanizma toplantısında kararlaştırılan hususlar dahil, ikili ilişkiler, Gazze'deki güncel gelişmeler, bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulacak.