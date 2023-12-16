Adalet Bakanı Tunç da başıboş hayvanlardan dertli

16 Aralık 2023 04:27 - Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2023 04:30

Editör: Zeliha Mangırcıoğlu / Kaynak: Türkiye Gazetesi

AKİF BÜLBÜL'ÜN HABERİ - Bakan Tunç özetle şunları kaydetti:

CEZALARA YENİ DÜZENLEME: (Ankaragücü Başkanının saldırısı) Sporda şiddetin önlenmesine yönelik kanunu masaya yatırdık. Ceza miktarları ile ilgili düzenleme caydırıcılık açısından söz konusu olabilir. Hangi cezaya hangi yaptırım uygulanabilir, çalışma bittiğinde ortaya çıkacak.

YÜKSEK YARGI TARTIŞMALARI: (Can Atalay’ın dokunulmazlığı) Yargıtay, ‘belirsizlik yok’ diyor, Anayasa Mahkemesi ise ‘belirsizlik var’ diyor. Bu aslında, seçimden önce soruşturmasına başlanmış olan ‘terör suçu dokunulmazlık kapsamında olsun mu, olmasın mı?’ tartışması. İki yüksek mahkeme de bizim mahkemelerimiz. Bunları yıpratmamamız lazım ama bu yıpratmaya yol açan yorum farklarında da mevzuatı netleştirmemiz lazım. Bu, kanunsa kanun, Anayasa ise Anayasa.

SOKAK HAYVANLARI: Bu problemin çözülmesi lazım. Bu meseleyi çözen ülkelerin uygulamalarına bakmak lazım. İnsanın canından daha değerli bir şey olamaz. İnsanı korumak, devletin en önemli vazifesidir. Sayın Cumhurbaşkanımızın da hassasiyetleri, talimatları var. İlgili bakanlıklarla henüz çalışma aşamasındayız. Bir kanun teklifine dönüşmüş değil. İnsanlar sokaklarda yürüyemez hâle geldi.

YENİ YARGI DÜZENLEMELERİ: Toplumda cezasızlık algısını ortadan kaldırmak için şartlı salıverme şartlarında düzenleme yapacağız. Tüm davalar bakımından temyiz süresini tebliğden itibaren iki hafta olacak şekilde düzenleneceğiz. Yargı kararından kaynaklı hak kayıplarına karşı Adalet Bakanlığında bir Tazminat Komisyonu kuracağız. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararlarıyla ilgili istinaf yolunu açacağız.

SUÇ ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELE: Biz 21 yıldır suç örgütleriyle mücadele ede ede bugünlere geldik. Bundan sonra da bu mücadeleden taviz vermeyiz. Milletimizin huzurunu bozan her türlü suç şebekelerini yok edinceye kadar mücadelemiz devam edecek.

YARGI TARAFSIZ VE BAĞIMSIZ: Muhalefetin ‘yargıya güven yok, hukuka güven yok, dünyanın sonlarındayız’ eleştirileri külliyen yalan. Türk yargısı, her zamankinden daha tarafsız ve bağımsız. 15 Temmuz’da ilk harekete geçen Türk yargısıdır. İşte, hazmedilemeyen bir yargı var.

AİHM KARARLARI: Kararlara en fazla uyan ülke Türkiye. Genel ortalamanın üzerinde. Diğerleri yüzde 79, Türkiye yüzde 89. İhlal kararları da çok az. Sebebi iç hukukumuzdaki düzenlemeler.

GEZİ KALKIŞMASI:Ana muhalefet, geziyi bir suç ve kalkışma hareketi olarak görmüyor. Bağımsız Türk yargısının millet adına verdiği bir karar var. Buna uyulması lazım. AİHM de bu karara katılmıyor. Siyasi değil, yargısal bir konudur. Onların görüşü ayrı, bizim görüşümüz ayrı. Bu nedenle bu karara uyamadık.