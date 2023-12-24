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    AFAD duyurdu! Kahramanmaraş'ta korkutan deprem

    AFAD'ın verilerine göre, Kahramanmaraş'ta saat 08.52'de 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli ise depremin büyüklüğünü 3.2 olarak duyurd

    AFAD duyurdu! Kahramanmaraş&#039;ta korkutan deprem
    Güncel Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Deprem bölgesi artçı depremlerle sallanmaya devam ediyor. AFAD, saat 08.52'de Kahramanmaraş'ta bir deprem meydana geldiğini duyurd. Merkez üssü Nurhak olan depremin büyüklüğü 3.5, derinliği ise 5.83 km olarak ölçüldü.

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    Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.2, derinliğini ise 5.0 km olarak duyurdu.

    KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

    Türkiye Gazetesi /  - Güncel
    Son DepremlerAfadKahramanmaraş
    Haberler > Güncel > AFAD duyurdu! Kahramanmaraş'ta korkutan deprem
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