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AFAD duyurdu! Kahramanmaraş'ta korkutan deprem
AFAD'ın verilerine göre, Kahramanmaraş'ta saat 08.52'de 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli ise depremin büyüklüğünü 3.2 olarak duyurd
Deprem bölgesi artçı depremlerle sallanmaya devam ediyor. AFAD, saat 08.52'de Kahramanmaraş'ta bir deprem meydana geldiğini duyurd. Merkez üssü Nurhak olan depremin büyüklüğü 3.5, derinliği ise 5.83 km olarak ölçüldü.
AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.2, derinliğini ise 5.0 km olarak duyurdu.
KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN
Türkiye Gazetesi / Seda Çakır - Güncel