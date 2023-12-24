24 Aralık 2023 09:01 - Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2023 10:40

Deprem bölgesi artçı depremlerle sallanmaya devam ediyor. AFAD, saat 08.52'de Kahramanmaraş'ta bir deprem meydana geldiğini duyurd. Merkez üssü Nurhak olan depremin büyüklüğü 3.5, derinliği ise 5.83 km olarak ölçüldü.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.2, derinliğini ise 5.0 km olarak duyurdu.