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Akkuyu Nükleer Güç Santrali için uranyumun Nijer'den tedarik edileceği iddiası yalanlandı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Akkuyu Nükleer Güç Santrali için uranyumun Nijer&#039;den tedarik edileceği iddiası yalanlandı
Akkuyu Ngs, Nijer, Uranyum, Haber

Güncel Haberleri  / Anadolu Ajansı

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Akkuyu Nükleer Güç Santrali için uranyumun Nijer'den tedarik edileceği iddiasının doğru olmadığını duyurdu.

DMM'nin sosyal medya hesabından, "Türkiye, Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) için ihtiyaç duyulacak yakıt hammaddesi olan uranyumun Nijer'den tedarik edilmesine yönelik girişimlerde bulundu" iddialarına ilişkin açıklama yapıldı.

"HERHANGİ BİR GİRİŞİM DAHİ OLMADI"

Akkuyu NGS Projesi için ihtiyaç duyulan uranyumun Nijer'den tedarik edilmesine yönelik Türkiye'nin herhangi bir girişimi bulunmadığı belirtilen açıklamada, projenin, 12 Mayıs 2010'da "Türkiye Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu arasında Türkiye Cumhuriyeti'nde Akkuyu Sahası'nda Bir Nükleer Güç Santralinin Tesisine ve İşletimine Dair İşbirliğine İlişkin Hükümetlerarası Anlaşma" hükümleri uyarınca devam ettiği vurgulandı.

"YAKIT TEDARİKİ İÇİN RUSYA İLE ANLAŞILDI"

Açıklamada, "Anlaşma kapsamında Akkuyu NGS'nin yakıt tedariki için tek sorumlu şirket olan Proje Şirketi Akkuyu Nükleer AŞ (ANAŞ), yakıt tedariki için Rus devlet şirketi Rosatom'un yakıt şirketi TVEL ile 22 Aralık 2017'de uzun dönemli sözleşme imzalamıştır." ifadesi kullanıldı.

Düzenleyen:  - Güncel
Kaynak: Anadolu Ajansı
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