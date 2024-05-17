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Alevlere teslim olan evden, 7 yaşındaki çocuğun cansız bedeni çıkarıldı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Alevlere teslim olan evden, 7 yaşındaki çocuğun cansız bedeni çıkarıldı
Yangın, Hastane, Acil Çağrı Merkezi, Haber

Güncel Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 3 katlı binanın 2. katında yangın çıktı. Yangında anne ve 2 çocuğu dumandan etkilenirken, 7 yaşındaki çocuğun ise ranzanın arkasında cansız bedeni bulundu.

Yeni Mahalle Radar Caddesi'ndeki 3 katlı binanın 2. katında anne S.D. ile çocukları Hazal D. (7), M.D. (5) ile M.D'nin yaşadığı dairede bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

ANNE VE 2 ÇOCUĞU HASTANEYE KALDIRILDI

Büyüyen alevler daireyi sararken, anne S.D. 2 çocuğunu daireden dışarıya çıkartabildi, Hazal D. ise alevlerin arasında mahsur kaldı. Yangını fark eden çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri dar alanda yangına ulaşmakta zorluk çekti. Yangın, itfaiye ekiplerinin hortumları birleştirmesiyle söndürüldü. Dumandan etkilenen anne S.D. ve 2 erkek çocuğu sağlık ekiplerince çevre hastanelere sevk edildi.

CANSIZ BEDENİ RANZANIN ARKASINDA BULUNDU

İtfaiye ekiplerince yapılan kontrollerde 7 yaşındaki Hazal'ın ranzanın arkasında yanmış cansız bedeni bulundu. Olay yeri inceleme ekipleri caddede ve dairede incelemelerde bulundu. Öte yandan, anne S.D'nin hamile olduğu, baba F.D'nin ise olay esnasında işte olduğu bildirildi.

Düzenleyen:  - Güncel
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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