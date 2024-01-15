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    Antalya'da kadın cinayeti, katil eş kaçmaya çalışırken yakalandı

    Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen:

    Türkiye'de giderek artan kadın cinayetlerine bir yenisi daha eklendi. Antalya'da Yılmaz G. isimli erkek, evli olduğu Burcu Gezersoy'u kesici aletle katletti. Zanlı, kaçmaya çalışırken yakalandı.

    Güncel Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Antalya'nın Kepez ilçesinde meydana gelen olayda, Yılmaz G. isimli erkek, evli olduğu Burcu Gezersoy’u kesici aletle bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler birçok yerinden yaralanan kadını hastane kaldırdı.

    Burcu Gezersoy, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Cinayetin ardından kaçmaya çalışan zanlı ise yakalanarak gözaltına alındı. 

    Cenazenin otopsi işlemlerinin ardından Uşak’ta toprağa verilmek üzere aile tarafından teslim alınacağı öğrenildi.

    'KOMŞULARIM KIZIMIN ÖLDÜRÜLDÜĞÜNÜ SÖYLEDİ'

    Kızının katledildiği haberinin ardından Uşak'tan Antalya'ya giden anne Zale Gezersoy ile diğer iki kızı gözyaşlarına boğuldu. Acılı anne, “Giderken kızıma da yanımda gelmesini teklif ettim, kabul etmedi. Çocukları olduğu için kabul etmedi, gece saatlerinde öldürüyor. Bize haberi sonradan geldi, komşularım arayarak kızımın öldürüldüğünü söyledi” dedi.

    Düzenleyen:  - Güncel
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    AntalyaKadın Cinayeti
    Haberler > Güncel > Antalya'da kadın cinayeti, katil eş kaçmaya çalışırken yakalandı
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