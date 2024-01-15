Antalya'da kadın cinayeti, katil eş kaçmaya çalışırken yakalandı

15 Ocak 2024 14:13 - Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2024 14:22

Antalya'nın Kepez ilçesinde meydana gelen olayda, Yılmaz G. isimli erkek, evli olduğu Burcu Gezersoy’u kesici aletle bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler birçok yerinden yaralanan kadını hastane kaldırdı.

Burcu Gezersoy, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Cinayetin ardından kaçmaya çalışan zanlı ise yakalanarak gözaltına alındı.

Cenazenin otopsi işlemlerinin ardından Uşak’ta toprağa verilmek üzere aile tarafından teslim alınacağı öğrenildi.

'KOMŞULARIM KIZIMIN ÖLDÜRÜLDÜĞÜNÜ SÖYLEDİ'

Kızının katledildiği haberinin ardından Uşak'tan Antalya'ya giden anne Zale Gezersoy ile diğer iki kızı gözyaşlarına boğuldu. Acılı anne, “Giderken kızıma da yanımda gelmesini teklif ettim, kabul etmedi. Çocukları olduğu için kabul etmedi, gece saatlerinde öldürüyor. Bize haberi sonradan geldi, komşularım arayarak kızımın öldürüldüğünü söyledi” dedi.