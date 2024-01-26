Bağcılar'da 'torbacı' operasyonu: 160,5 kilogram metamfetamin ele geçirildi

İstanbul Bağcılar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 49 şüpheli gözaltına alındı. 43'ünün tutuklandığı operasyonda 160,5 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Bağcılar'da 'torbacı'lara yönelik düzenelenen 'Narkogüç-47' operasyonu kapsamında 49 şüphelinin gözaltına alındığını; 43'ünün ise tutuklandığını duyurdu. Yapılan operasyonlar kapsamında 160,5 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Zehir tacirlerine hayatı zehredeceğiz. Uyuşturucu tacirlerini teröristlerden farklı görmüyoruz! Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız aralıksız devam edecek" ifadelerini kullandı.

Yerlikaya'nın açıklaması şöyle:

"İstanbul’da “Sokak Satıcısı (Torbacı)” olarak tabir edilen Uyuşturucu ya da Uyarıcı Madde Ticareti yaptığı değerlendirilen şahıslara yönelik Bağcılar merkezli gerçekleştirilen "NARKOGÜÇ-47” Operasyonu kapsamında 49 şüpheli zehir taciri yakalandı. Bu şahıslardan 43’ü tutuklandı!

Ayrıca Arnavutköy ilçesinde 1 araçta yapılan aramada 160,5 kg metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen !’i Yabancı Uyruklu 2 Zehir Taciri yakalandı!

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;

Ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız. Aydınlık geleceğimiz olan gençlerimizi zehirlemelerine asla izin vermeyeceğiz!

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti yaptığı tespit edilen, “TORBACI” olarak tabir edilen Sokak Satıcılarına yönelik Bağcılar merkezli düzenlenen operasyonunda;

Gençlerimizi zehirleyecek biçimde satışa hazır hale getirilmiş muhtelif miktarda marihuana, metamfetamin, bonzai, eroin, uyuşturucu hap;

Hassas teraziler,

Tabanca

Muhtelif miktarda döviz ve Türk Lirası ele geçirildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Arnavutköy ilçesinde 1⃣ araçta yapılan aramada; 160,5 Kg. metamfetamin ele geçirildi.

Operasyonu gerçekleştiren İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzü ve Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle

Zehir tacirlerine hayatı zehredeceğiz. Uyuşturucu tacirlerini teröristlerden farklı görmüyoruz! Ülkemizin Dört Bir Yanında Zehir Tacirlerine Karşı Operasyonlarımız Aralıksız Devam Edecek!"