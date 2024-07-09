Başörtülü diye genç kızı staja kabul etmemişti: Skandal olayda okul müdürüne 3 yıl 4 ay hapis

İstanbul'da Nezaket Akbulut, koleje staj başvurusunda bulundu. Okul müdürü, genç kızı başörtüsünden dolayı okula almadı. Skandal olayda karar çıktı ve mahkeme sanığı 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı.

Kağıthane ilçesinde 21 Eylül 2022'de meydana gelen olayda, bir koleje staj yapması için yönlendirilen başörtülü öğrenci Nezaket Akbulut’u okulun yönetmeliğini ve kuralları gerekçe göstererek başörtüsünü çıkarmadığı takdirde alamayacaklarını söylediği iddia edilen okul müdürü Özlem Öztoprak’ın yargılandığı dava karara bağlandı.

İstanbul 14. Asliye Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Akbulut katılmazken, tarafların avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Birimi avukatı hazır bulundu.

STAJA BAŞLAYAMADI

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanığın olay tarihinde müşteki Nezaket Akbulut’u başörtüsü bulunduğu için staja başlatmadığını aktardı.

Açıklanan mütalaada, sanık Özlem Öztoprak’ın ‘kamu görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi’ suçundan 4 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Açıklanan mütalaaya karşı savunma yapan sanık avukatı, müvekkilinin beraatını talep etti. Müşteki avukatı ise bir diyeceklerinin olmadığını ifade ederek sanığın cezalandırılmasını istedi.

3 YIL 4 AY HAPİS

Kararını açıklayan mahkeme, sanık Özlem Öztoprak’ın ‘kamu görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi’ suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü 3. sınıf öğrencisi Nezaket Akbulut’un Savcılığa şikayet dilekçesi sunduğu ve şikayetçi olduğu iddialar üzerine soruşturma başlatıldığı anlatıldı. Hazırlanan iddianamede yer alan dilekçede, üniversitenin 3.sınıftan itibaren öğrencilerine staj yapacak yer ayarladığı, kendisini de Kağıthane’deki kolejde staj yapması için yönlendirildiği aktarıldı.

Olay günü arkadaşıyla beraber bahse konu okula gittiğinin aktarıldığı dilekçede, burada müdür olan şüpheli Özlem Öztoprak’ın kendisine hitaben ‘okulun kılık, kıyafet yönetmeliği ve kurallarının olduğu, başörtülü hiçbir öğretmen ve öğrencinin okulda bulunmadığı ve bulunamayacağı, staj yapmak istemesi halinde başörtüsünü çıkarması gerektiği, aksi halde okula stajyer olarak alamayacakları’ ifadelerini kullandığı kaydedildi. Müşteki Akbulut’un bundan dolayı okula alınmaması nedeniyle mağdur olduğunu söylediği de belirtildi.

Müşteki Akbulut’un arkadaşının da müştekiyi doğrular şeklinde ifade verdiğinin anlatıldığı iddianamede, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik’te dahi kamu görevlisi kadınlar için baş açık olma şartının bulunmadığı belirtildi. İddianamede, müşteki Akbulut’un staj öğrencisi olması nedeniyle başörtüsü taktığı gerekçesiyle staja kabul edilmemesinin herhangi bir mevzuat dayanağının da bulunmadığı aktarıldı. Şüpheli Öztoprak’ın kanuni bir dayanağı olmamasına rağmen hukuka aykırı bir davranışta bulunarak müştekinin staj yapma ve eğitim hakkını kullanmasını engellediği de belirtildi.

Hazırlanan iddianamede şüpheli Özlem Öztoprak’ın ‘kamu görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi’ suçundan 4 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.