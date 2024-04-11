Bayram tatili bilançosu ağırlaşıyor! 5 günde 38 can kaybı, 5 bin 26 yaralı
Güncel Haberleri / Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram tatilinin 5'inci gününde 618 trafik kazasının meydana geldiğini duyurdu. 5 günlük kaza bilançosunu açıklayan Bakan Yerlikaya, "3 bin 71 trafik kazası meydana geldi. 38 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti. 5 bin 26 vatandaşımız ise yaralandı." sözlerini sarf etti.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ramazan Bayramı tatilinin beşinci gününde, yaşanan trafik kazalarının acı bilançosunu X sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.
38 CAN KAYBI YAŞANDI
Cumartesi, Pazar, Pazartesi, Salı ve Çarşamba günlerinde toplam 38 vatandaşın hayatını kaybettiği Bakan Yerlikaya tarafından duyuruldu.
Yerlikaya paylaşımında şunları söyledi:
Bayram tatilinin 5. günü 10 Nisan 2024 Çarşamba gününde;
618 trafik kazası meydana geldi.
330 bin 285 araç denetlendi.
21 bin 207 araca hız ve radar işlemi, 16 bin 650 araca ise diğer işlemler yapıldı.
Bayram tatilinin ilk 5 gününde toplam;
3 bin 71 trafik kazası meydana geldi.
38 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti.
5 bin 26 vatandaşımız ise yaralandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.
Lütfen aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Trafik kurallarına uyalım.
Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil. Lütfen aklımızdan çıkartmayalım.
Kaynak: Türkiye Gazetesi