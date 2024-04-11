Bayram tatili bilançosu ağırlaşıyor! 5 günde 38 can kaybı, 5 bin 26 yaralı

Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe / Kaynak: Türkiye Gazetesi 11 Nisan 2024 10:24 - Güncelleme: 11 Nisan 2024 10:27 - Güncelleme:

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram tatilinin 5'inci gününde 618 trafik kazasının meydana geldiğini duyurdu. 5 günlük kaza bilançosunu açıklayan Bakan Yerlikaya, "3 bin 71 trafik kazası meydana geldi. 38 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti. 5 bin 26 vatandaşımız ise yaralandı." sözlerini sarf etti.