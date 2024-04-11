CHP'li eski başkan Görgülüoğlu koltuğunu da alıp gitti! Devir teslim töreninde şaşırtıcı anlar

Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe / Kaynak: Türkiye Gazetesi 11 Nisan 2024 09:15 - Güncelleme: 11 Nisan 2024 09:20 - Güncelleme:

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Yerel seçimler sonrası CHP'den AK Parti'ye geçen Giresun Piraziz Belediyesi devir teslim töreninde şaşırtıcı anlar yaşandı. CHP'li eski başkan Hüseyin Görgülüoğlu, AK Partili Mahmut Esat Ayyıldız'a görevi teslim ederken, "Evet koltuk senin. Ben kendi koltuğumu aldım. Kimse kusura bakmasın, kendi paramla almıştım, belim ağrıyordu" dedi.