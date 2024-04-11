CHP'li eski başkan Görgülüoğlu koltuğunu da alıp gitti! Devir teslim töreninde şaşırtıcı anlar
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Yerel seçimler sonrası CHP'den AK Parti'ye geçen Giresun Piraziz Belediyesi devir teslim töreninde şaşırtıcı anlar yaşandı. CHP'li eski başkan Hüseyin Görgülüoğlu, AK Partili Mahmut Esat Ayyıldız'a görevi teslim ederken, "Evet koltuk senin. Ben kendi koltuğumu aldım. Kimse kusura bakmasın, kendi paramla almıştım, belim ağrıyordu" dedi.
31 Mart yerel seçimleri sonrası CHP'den AK Parti'ye geçen Giresun Piraziz Belediyesinin devir teslim töreni şaşırtıcı anlara sahne oldu.
Belediyedeki eski başkan Hüseyin Görgülüoğlu, görevi AK Partili Mahmut Esat Ayyıldız'a devrederken koltuğunu götürdüğünü açıkladı.
"KİMSE KUSURA BAKMASIN, KENDİ PARAMLA ALMIŞTIM"
Görgülüoğlu, belediye başkanı koltuğunu kendisinin satın aldığını belirterek, AK Partili başkana ithafen şunları söyledi:
"Evet koltuk senin. Ben kendi koltuğumu aldım. Kimse kusura bakmasın, kendi paramla almıştım, belim ağrıyordu."
Kaynak: Türkiye Gazetesi