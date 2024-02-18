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    Beşiktaş'ta bir garip hırsızlık...Suç makinesi hırsız çaldığı telefonu beğenmeyip geri verdi

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Hırsızlık, İstanbul, Haber

    Güncel Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    İstanbul'da otobüse binen bir kadının telefonunu çalan yankesici, telefonun düşük model olduğunu görünce geri vermek istedi. Kadının telefonunu almaması üzerine yankesici, polis tarafından suçüstü yakalandı. Şüphelinin 37 suç kaydı olduğu ortaya çıkarken film gibi anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. 

    Beşiktaş, Dolmabahçe'de otobüs durağında film gibi bir hırsızlık vakası yaşandı. Geçtiğimiz aylarda meydana gelen olayda, bir şahıs otobüse binen vatandaşları gözüne kestirdi. Yoğunluğu fırsat bilerek vatandaşların ceplerindeki telefonları yankesicilik yoluyla çalan şahıs bu şekilde onlarca kişiyi mağdur etti.

    Şikayetlerin artması üzerine Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Beşiktaş Polis Merkezi Amirliğine bağlı Suç Araştırma Büro ekipleri, çalışma başlattı. Mağdurların ifadelerine başvuran polisi, güvenlik kamera görüntülerini de incelemeye aldı.

    YANKESİCİ SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

    Yapılan çalışmalar sonucunda şahsın benzer suçlardan 37 adet suç kaydı olan Celal A. olduğu tespit edildi. Bunun üzerine polis ekipleri, şahıs takibe aldı. Olay günü şahsın otobüs durağında olduğunu ve cerrahi maske taktığını gören polis, onu göz takibine aldı.

    Beşiktaş'ta bir garip hırsızlık...Suç makinesi hırsız çaldığı telefonu beğenmeyip geri verdi

    TELEFONU BEĞENMEYİP GERİ VERDİ

    Durağa otobüs geldiği esnada ise hırsız gözünü kestirdiği kadının arkasına geçti. Kadın tam otobüse binip kartını cihaza okuttuğu sırada hırsız, telefonunu yankesicilik yoluyla çaldı. Telefonu inceleyen hırsız düşük model olduğunu görünce, “hanımefendi telefonunuz düştü” diyerek geri vermek istedi. Kadın telefonu önce almazken, neye uğradığını şaşıran hırsız kendini suçüstü yapan Beşiktaş polisi tarafından yakalandı. Film gibi suçüstü anları ise kameralara anbean yansıdı.

    Beşiktaş'ta bir garip hırsızlık...Suç makinesi hırsız çaldığı telefonu beğenmeyip geri verdi

    CEZAEVİNDEN İZİNLİ ÇIKMIŞ

    Gözaltına alınan hırsızın emniyete götürülerek ifadesi alındı. Yapılan incelemede şahsın cezaevinden izinli çıktığı, geri dönmediği ve bu sürede suç işlediği ortaya çıktı.

    Beşiktaş'ta bir garip hırsızlık...Suç makinesi hırsız çaldığı telefonu beğenmeyip geri verdi

    Ayrıca 37 adet suç kaydı olan Celal A., işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece “yankesicilik” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Düzenleyen:  - Güncel
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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