Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    'Bu insanlığa, Müslümanlığa sığmaz' 5 yavru köpeği çöpe attılar!

    Edirne Keşan'da, 5 yavru köpek bir koli içerisinde çöpe atıldı. Köpekler temizlik işçisinin dikkati sayesinde kurtuldu. Keşan Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği Başkanı ise "Bu insanlığa, Müslümanlığa sığmaz. Kimsenin böyle davranmaya hakkı yok" sözleriyle isyan etti.

    Güncel Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Aşağı Zaferiye Mahallesi'nde yaşanan olay isyan ettirdi. İddiaya göre, çöpleri toplayan temizlik işçileri konteynerin birinden ses geldiğini fark etti.

    KOLİYE KOYUP ÇÖPE ATMIŞLAR

    Konteyneri kontrol eden temizlik işçileri bir koli içerisinde 5 köpek yavrusu buldu. Köpekler Veteriner İşleri Müdürlüğündeki kontrollerinin ardından Keşan Sokak Hayvanlarını Koruma Derneğine (KEHAYKO) teslim edildi.

    'Bu insanlığa, Müslümanlığa sığmaz' 5 yavru köpeği çöpe attılar!

    KEHAYKO Başkanı Sevinç Cebeci, köpek yavrularının temizlik işçilerinin dikkati sayesinde kurtulduğunu söyledi.

    'BU MÜSLÜMANLIĞA SIĞMAZ'

    Köpeklerin çöp konteynerine atılmasına tepki gösteren Cebeci, "Bu vicdansızlık. Kış aylarında, soğuk havada bu hayvanları çöpe atıp ölüme terk etmeyi kabul etmiyoruz. Bu insanlığa, Müslümanlığa sığmaz. Kimsenin böyle davranmaya hakkı yok" dedi. Cebeci, köpeklerin bakımı için geçici yuva aradıklarını dile getirdi.

    Evinde çok sayıda hayvana baktığını anlatan Cebeci, "Köpekleri biberonla beslemeye başladık. Büyüyene kadar kalacakları geçici yuvalara ihtiyaç var. Gerekli mama yardımını yapacağız. Herkesi bu konuda duyarlı olmaya davet ediyorum" diye konuştu.

    Düzenleyen:  - Güncel
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    EdirneKöpek
    Haberler > Güncel > 'Bu insanlığa, Müslümanlığa sığmaz' 5 yavru köpeği çöpe attılar!
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    İşçilerin yemeğini ve servisi kesen patrondan skandal görüntüler! - Güncelİşçilerin yemeğini ve servisi kesen patrondan skandal görüntüler!Müge Anlı’ya ‘beni kurtarın’ diyerek yalvardı! - GüncelMüge Anlı’ya ‘beni kurtarın’ diyerek yalvardı!İstanbul’a kar geliyor! - Güncelİstanbul’a kar geliyor!Takvimler 2024’ü gösterse de Hatay'da 6 Şubat’ın acısı dinmiyor - GüncelTakvimler 2024’ü gösterse de Hatay'da 6 Şubat’ın acısı dinmiyorİstanbul 2 Ocak 2024 planlı su kesintisi! - Güncelİstanbul 2 Ocak 2024 planlı su kesintisi!Beylikdüzü'nde suç örgütü operasyonu! Evde kalaşnikof ele geçirildi - GüncelBeylikdüzü'nde suç örgütü operasyonu! Evde kalaşnikof ele geçirildiPorselen fabrikası alev alev! Müdahale sürüyor - GüncelPorselen fabrikası alev alev! Müdahale sürüyor2024 dondurucu soğukla geldi! - Güncel2024 dondurucu soğukla geldi!AFAD duyurdu! Tunceli'de deprem - GüncelAFAD duyurdu! Tunceli'de depremİstanbullular dikkat! Kar yağışı için tarih verildi - Güncelİstanbullular dikkat! Kar yağışı için tarih verildi
    Sonraki Haber Yükleniyor...