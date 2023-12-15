Burası Afrika değil Türkiye! Dünyanın en korkunç hayvanının yavrusu yol kenarına bırakıldı… Her yerde aranıyor

15 Aralık 2023 13:06 - Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2023 13:07

Editör: Burak Akdoğan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Şanlıurfa’da yol kenarına bırakılan aslan yavrusu görenleri şaşkına çevirdi. Minik aslan yavrusu gelen vatandaşları görünce ormana kaçtı. Her yerde aranıyor.

BURASI AFRİKA DEĞİL TÜRKİYE

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yol kenarına bırakılan aslan yavrusu şaşkına çevirdi. Çevredekilerin ilgisi sonrası korkan küçük aslan yavrusu ormana doğru kaçtı. Yetkililer tarafından şehrin her yerinde aranan minik aslan henüz bulunamadı.

HER YERDE ARANIYOR

Yavru aslan, Siverek - Şanlıurfa karayolunun 5’inci kilometresinde bulunan okul kampüsleri yakınlarında görüldü. Okul çıkışı öğrenciler yol kenarında yavru bir aslan buldu. Öğrenciler aslanın görüntülerini çekerek yetkililere haber verdi.

Kısa sürede olay yerine giden yetkililer, çevrede aslanı arama çalışmalarına başladı. Bölgede arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.