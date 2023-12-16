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    Bursa'da korkutan yangın! Siyah dumanlar gökyüzünü kapladı

    - Güncelleme Tarihi:
    Editör: Seda Çakır / Kaynak: Anadolu Ajansı
    Bursa&#039;da korkutan yangın! Siyah dumanlar gökyüzünü kapladı
    Bursa, Fabrika, Yangın

    Bursa'da bir tekstil fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm fabrikayı sardı, siyah dumanlar gökyüzünü kapladı. Paniğe neden olan yangınla ilgili Vali Demirtaş'tan ilk açıklama geldi. Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

    Bursa'nın Kestel ilçesindeki Barakfakih Organize Sanayi Bölgesi'nde, ev tekstili ürünleri alanında faaliyet gösteren bir firmaya ait fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İşçilerin ihbarı üzerine olay yerine Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Amirliği, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

    ALEVLER TÜM FABRİKAYI KAPLADI

    İtfaiye ekipleri, kısa sürede fabrikanın tüm bölümlerini saran alevleri kontrol altına almak için müdahaleye başladı. Bursa Valisi Mahmut Demirtaş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

    Bursa'da korkutan yangın! Siyah dumanlar gökyüzünü kapladı

    370 KİŞİ ÇALIŞIYORDU

    Vali Demirtaş, gazetecilere, 370 kişinin çalıştığı fabrikadaki yangına Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki itfaiye araçlarıyla çok hızlı şekilde müdahale edildiğini söyledi. Yangın başladıktan sonra kısa sürede ekiplerin olay yerine ulaştığını belirten Demirtaş, şu bilgileri verdi:

    "Şu anda 40'ın üzerinde itfaiye aracı müdahale ediyor. Çok şükür hiçbir vatandaşımızın sağlığıyla ilgili bir problem yok. Yangın söndürme çalışmaları çok hızlı bir şekilde devam ediyor. Hem Büyükşehrimizin araçları hem Havalimanının hem Ormanın hem DSİ'nin tüm itfaiye araçlarını şu an buraya getirdik. İnşallah en kısa zaman içerisinde söndürmeye gayret edeceğiz."

    Demirtaş, yangın çıktığında fabrikanın içinde birkaç çalışanın bulunduğunu, onları sıkıntı olmadan hemen tahliye ettiklerini bildirdi.

    Bursa'da korkutan yangın! Siyah dumanlar gökyüzünü kapladı

    BELEDİYE BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

    Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş da 10 dakika içinde 11 araçla yangına müdahale ettiklerini dile getirdi. Aktaş, 27'si müdahale aracı, 15'i tanker 42 araçla söndürme çalışmasının sürdüğünü ifade ederek, "Takviye destekler de geldi. 3'üncü kat depo kısmında sönümlendirmeye çalışılan bir yangın. Büyük geçmiş olsun. Minimum zararla atlatmak en büyük temennimiz." diye konuştu.

    Yağışın da etkili olduğu bölgede ekiplerin çalışması sürüyor.

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