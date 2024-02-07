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    • Çağlayan'daki saldırıda ölen Dilfıraz Karataş'la ilgili kahreden detay! Adliyeye değil, mevlide gidiyormuş

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Çağlayan&#039;daki saldırıda ölen Dilfıraz Karataş&#039;la ilgili kahreden detay! Adliyeye değil, mevlide gidiyormuş
    Çağlayan Adliyesi, DHKP-C, Haber

    Güncel Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde çıkan çatışmada DHKP-C'li iki terörist etkisiz hale getirilirken 3'ü polis 6 kişi de yaralandı. Durumu ağır olan Dilfıraz Karataş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Karataş'ın adliyede bir işinin olmadığını, mevlide giderken kurşunların arasında kaldığı ortaya çıktı.

    Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin 1. yıl dönümünde eli kanlı terör örgütleri yine sahneye çıktı. DHKP-C, İstanbul'daki Çağlayan Adliyesi'ne saldırı girişiminde bulundu. Çıkan çatışmada teröristler Pınar Birkoç ve Emrah Yayla kafalarından vurularak etkisiz hale getirildi. Yaralanan 3'ü polis 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

    Çağlayan'daki saldırıda ölen Dilfıraz Karataş'la ilgili kahreden detay! Adliyeye değil, mevlide gidiyormuş

    İKİ ÇOCUĞU ÖKSÜZ KALDI

    Durumu ağır olan sivillerden Dilfıraz Karataş müdahaleye rağmen kurtarılamadı. İki çocuk annesi kadının cenazesi morga kaldırıldı. Ailesi, Bağcılar'daki evlerinde taziyeleri kabul ederken polis sokakta güvenlik tedbiri aldı. 

    Çağlayan'daki saldırıda ölen Dilfıraz Karataş'la ilgili kahreden detay! Adliyeye değil, mevlide gidiyormuş

    TESADÜFÜN BÖYLESİ!

    Yaşananlardan dolayı büyük bir üzüntü içinde olduklarını söyleyen komşusu Osman Kadıoğlu, Dilfıraz Karataş’ın adliyede bir işinin olmadığını söyledi. Osman Kadıoğlu "Bir akrabası vefat etmişti. Onun mevlit yemeğini yapacaktı. Metrobüsten indikten sonra oraya gidiyordu. Adliyenin önünden geçerken çatışma çıkıyor. O da ortada kalıp vuruluyor" dedi.

    Çağlayan'daki saldırıda ölen Dilfıraz Karataş'la ilgili kahreden detay! Adliyeye değil, mevlide gidiyormuş

    "HEPİMİZ YIKILDIK"

    Dilfıraz Karataş’ın çok iyi bir insan olduğunu aktaran Kadıoğlu "25 senelik komşumuzdu. Muhteşem birisiydi. Kimsenin kalbini kırmazdı. Çok güleçti. Hepimiz yıkıldık. Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.

     

    Düzenleyen:  - Güncel
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Çağlayan AdliyesiDHKP-C
    Haberler > Güncel > Çağlayan'daki saldırıda ölen Dilfıraz Karataş'la ilgili kahreden detay! Adliyeye değil, mevlide gidiyormuş
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