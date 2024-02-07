Çağlayan'daki saldırıda ölen Dilfıraz Karataş'la ilgili kahreden detay! Adliyeye değil, mevlide gidiyormuş

İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde çıkan çatışmada DHKP-C'li iki terörist etkisiz hale getirilirken 3'ü polis 6 kişi de yaralandı. Durumu ağır olan Dilfıraz Karataş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Karataş'ın adliyede bir işinin olmadığını, mevlide giderken kurşunların arasında kaldığı ortaya çıktı.

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin 1. yıl dönümünde eli kanlı terör örgütleri yine sahneye çıktı. DHKP-C, İstanbul'daki Çağlayan Adliyesi'ne saldırı girişiminde bulundu. Çıkan çatışmada teröristler Pınar Birkoç ve Emrah Yayla kafalarından vurularak etkisiz hale getirildi. Yaralanan 3'ü polis 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

İKİ ÇOCUĞU ÖKSÜZ KALDI

Durumu ağır olan sivillerden Dilfıraz Karataş müdahaleye rağmen kurtarılamadı. İki çocuk annesi kadının cenazesi morga kaldırıldı. Ailesi, Bağcılar'daki evlerinde taziyeleri kabul ederken polis sokakta güvenlik tedbiri aldı.

TESADÜFÜN BÖYLESİ!

Yaşananlardan dolayı büyük bir üzüntü içinde olduklarını söyleyen komşusu Osman Kadıoğlu, Dilfıraz Karataş’ın adliyede bir işinin olmadığını söyledi. Osman Kadıoğlu "Bir akrabası vefat etmişti. Onun mevlit yemeğini yapacaktı. Metrobüsten indikten sonra oraya gidiyordu. Adliyenin önünden geçerken çatışma çıkıyor. O da ortada kalıp vuruluyor" dedi.

"HEPİMİZ YIKILDIK"

Dilfıraz Karataş’ın çok iyi bir insan olduğunu aktaran Kadıoğlu "25 senelik komşumuzdu. Muhteşem birisiydi. Kimsenin kalbini kırmazdı. Çok güleçti. Hepimiz yıkıldık. Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.