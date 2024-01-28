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    • Çakar lamba takan yandı: 81 ildeki denetimlerde 5 milyon TL'yi aşkın para cezası

    İl Trafik Denetleme Şube Müdürlükleri, 81 ilde trafik denetimi gerçekleştirdi. Denetimler kapsamında çakar lamba takan ve emniyet şeridini ihlal eden 807 sürücü tespit edildi. Toplam 5 milyon 196 bin TL para cezası uygulandı.

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Ali Yerlikaya, Haber

    Güncel Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde 01-26 Ocak tarihleri arasında çakar lamba ve emniyet şeridini ihlal eden sürücülere karşı yapılan denetimlerde 807 sürücü tespit edildiğini duyurdu. Denetimler kapsamında çakar lambalar söktürülürken 5 milyon 196 bin TL para cezası uygulandı.

    Yerlikaya, "Görevi sırasında Işıklı ya da Sesli Uyarı İşareti Bulunan Cihazları kullanan ambulans, itfaiye ve polis gibi araçlarımızın trafikteki önceliği, insan sağlığı ve suçlularla mücadeleye yöneliktir" mesajı verdi.

    5 MİLYON 196 BİN TL PARA CEZASI

    Yerlikaya'nın paylaşımı şu şekilde:

    "Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak Kullanan (Çakar Lamba) ya da Emniyet Şeridini İhlal Eden Sürücülere Karşı Denetimlerimiz Aralıksız Sürecek!

    Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı koordinesinde, 81 İl Trafik Denetleme Şube Müdürlüklerince 01-26 Ocak 2024 tarihleri arasında “Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan” kişilere karşı yapılan denetimlerde;

    807 Sürücü tespit edildi ve araçlarındaki ışıklı ve sesli uyarı işareti bulunan cihazlar (çakar lambalar) söktürüldü,

    5 milyon 196 bin TL para cezası uygulandı. 

    Her zaman ifade ettiğimiz gibi,
    TRAFİKTE ÖNCELİĞİMİZ: 
    “ÖNCE İNSAN”

    Görevi sırasında Işıklı ya da Sesli Uyarı İşareti Bulunan Cihazları kullanan ambulans, itfaiye ve polis gibi araçlarımızın trafikteki önceliği, insan sağlığı ve suçlularla mücadeleye yöneliktir."

    Düzenleyen:  - Güncel
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Ali Yerlikaya
    Haberler > Güncel > Çakar lamba takan yandı: 81 ildeki denetimlerde 5 milyon TL'yi aşkın para cezası
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