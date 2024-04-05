Cam yüklü kamyon devrildi, yollar tuz buz oldu!

Beşiktaş'ta cam yüklü kamyonun kurtarma çalışmaları sırasında devrilmesiyle, tonlarca cam tuz buz olarak yola saçıldı. O anlar, çevredeki vatandaşların çektiği görüntülere yansıdı.

Beşiktaş’ta yokuşta kalan cam yüklü kamyon, vinçle kurtarılma çalışmaları sırasında dengesini kaybederek yola devrildi. Kamyonun devrilmesiyle tonlarca cam yola saçılırken, o anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

KURTARMA ÇALIŞMALARI ESNASINDA DEVRİLDİ

Beşiktaş'ta kasasında tonlarca cam taşıyan kamyon sürücüsünün yokuş çıkarken önüne motosiklet çıktı. Kamyon sürücüsü ani fren yaparak durdu.

Bir daha hareket edemeyen cam yüklü kamyon, yokuşta kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ve vinç geldi. Kurtarma çalışmaları esnasında kamyon vinçle çekilirken, dengesini kaybederek yola devrildi.

TUZ BUZ OLAN CAMLAR YOLA SAÇILDI

Kamyonun kasasında bulunan tonlarca cam, adeta tuz buz olarak yola saçıldı. Olayda herhangi biri yaralanmazken, yola saçılan camlar kepçe yardımı ile temizlendi.

Öte yandan, cam yüklü kamyonun yola devrildiği anlar anbean çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüde, kamyonun vinçle kurtarılma çalışmaları esnasında dengesini kaybederek devrildiği görülüyor.