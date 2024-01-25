Doğum yapan eşini öldürdü: Katil zanlısından skandal savunma

25 Ocak 2024 15:41 - Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2024 15:43

Son 25 günde 22 kadın erkek şiddeti nedeniyle yaşamını yitirdi. Mardin'de de dün bir kadın bu şiddetin mağduru oldu. Doğum yaptıktan sonra taburcu olan V.E. eşi tarafından bıçaklanarak katledildi.

Savcılık ifadesi ortaya çıkan M.Ş.E., "Eşim doğum nedeniyle Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesinden taburcu oldu. Eşimi taksi ile yanında baldızımla birlikte evime getirdik. Kafam güzeldi tam olarak hatırlamıyorum. Baldızımı evden kovmuştum. Ben yaklaşık bir yıl önce evimin girişine çıkışına ve arkasına üzerime atılı bulunan uyuşturucu madde ticareti ve uyuşturucu madde kullanma suçları nedeni ile kendimi aklamak amacıyla kamera taktırmıştım.

'BANA İNANMADILAR, SİNİRLENDİM'

Kendilerine anlattığım olaya ilişkin daha önce bu kameralarca kayda alınan görüntüleri telefonuma çekmiştim. Eşim ve annem bana inanmayınca telefonu açarak görüntüleri ikisine gösterdim. Ancak bana inanmadılar, görüntülerde sadece taş toprak olduğunu söylediler. Bu nedenle de eşimle tartıştık. Bu sebeplerden ötürü sinirlenerek yukarıya çıktım. Daha önceden bilmediğim şahıslardan temin ederek odama sakladığım uyuşturucu maddeleri içtim. Bıçağı nereden bulduğumu hatırlamıyorum. Eşim V.E.'ye saldırdığımı, kendisine 3-4 kez vurduğumu ve yaralandığını hatırlıyorum" dedi.

ANNESİNİ DE YARALADI

Evde bulunan annesinin araya girerek, kendisini ittiğini ve yere düştüğünü belirten M.Ş.E., "Ben bıçakladıktan sonra amcam gelip bana bir tokat attı, iteledi. V.'yı apar topar kucaklayarak hastaneye götürdüler. Sonrasında ne olduğunu bilmiyorum. Ben saldırınca, annem de vurmayayım diye V.'nın üzerine atladı, ben anneme bıçak sallamadım. Bana engel olmak istediği sırada elinden yaralanmış olabilir. Beni bırakmıyordu kendisini V.'nın önüne atıyordu, beni itekliyordu" ifadelerini kullandı.

Doğum yapan eşini bıçak darbeleriyle öldüren M.Ş.E. gözaltına alınmış, ifadesinin ardından 'Kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.