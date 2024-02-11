Ehliyetsiz sürücü ortalığı birbirine kattı: Kaçmak için yapmadığı kalmadı

Antalya'da ehliyetsiz motosiklet sürücüsü, polise yakalanınca ortalığı birbirine kattı. Polisten kaçmaya çalışan sürücü, polisi ve motosikleti tutup durdurmaya çalıştı. Polisin güçlükle müdahale ettiği olay kameralara anbean yansıdı.

Antalya'nın Alanya ilçesindeki bir caddede meydana gelen olayda, polisin dur ihtarına uymayan 17 yaşındaki motosikleti ehliyetsiz sürücü polisten kaçmaya başladı. Polisin peşinde olduğu motosikletli sürücü Fatih Sokak’tan Tevfikiye Caddesi’ne çıktığı sırada dengesini kaybederek bir otomobile çarparak durdu.

Olay yerine çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisler kaçan sürücüyü motosikletin devrildiği noktada yakaladı. Ancak motosikletten inmeyen sürücü, trafik polisi motosikletinden inmeden kaçmaya çalışınca ,motorize trafik polisinin müdahalesiyle karşılaştı.

VATANDAŞLAR DA DEVREYE GİRDİ

Bir eliyle kendi motosikletini kontrol etmeye çalışan trafik polisi, diğer eliyle ensesinden tuttuğu motosiklet sürücüsünü bırakmadı. Polisin tutmaya çalışmasına rağmen motosikletin gazına yüklenip kaçmaya çalışan şüpheli, vatandaşların da devreye girmesiyle hareket edemedi.

ISRARLA KAÇMAYA DEVAM ETTİ

Şüpheliyi bırakmadan motosikletinden inen trafik polisi, yine ısrarla kaçmaya çalışan sürücüyü yere yatırıp etkisiz hole getirdi. Gene takviye ekiplerle gözaltına alınan sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.