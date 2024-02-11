Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
 •      
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • Seçim
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer

    • Ehliyetsiz sürücü ortalığı birbirine kattı: Kaçmak için yapmadığı kalmadı

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Antalya, Haber

    Güncel Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Antalya'da ehliyetsiz motosiklet sürücüsü, polise yakalanınca ortalığı birbirine kattı. Polisten kaçmaya çalışan sürücü, polisi ve motosikleti tutup durdurmaya çalıştı. Polisin güçlükle müdahale ettiği olay kameralara anbean yansıdı. 

    Antalya'nın Alanya ilçesindeki bir caddede meydana gelen olayda, polisin dur ihtarına uymayan 17 yaşındaki motosikleti ehliyetsiz sürücü polisten kaçmaya başladı. Polisin peşinde olduğu motosikletli sürücü Fatih Sokak’tan Tevfikiye Caddesi’ne çıktığı sırada dengesini kaybederek bir  otomobile çarparak durdu.

    Olay yerine çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisler kaçan sürücüyü motosikletin devrildiği noktada yakaladı. Ancak motosikletten inmeyen sürücü, trafik polisi motosikletinden inmeden kaçmaya çalışınca ,motorize trafik polisinin müdahalesiyle karşılaştı.

    VATANDAŞLAR DA DEVREYE GİRDİ

    Bir eliyle kendi motosikletini kontrol etmeye çalışan trafik polisi, diğer eliyle ensesinden tuttuğu motosiklet sürücüsünü bırakmadı. Polisin tutmaya çalışmasına rağmen motosikletin gazına yüklenip kaçmaya çalışan şüpheli, vatandaşların da devreye girmesiyle hareket edemedi.

    ISRARLA KAÇMAYA DEVAM ETTİ

    Şüpheliyi bırakmadan motosikletinden inen trafik polisi, yine ısrarla kaçmaya çalışan sürücüyü yere yatırıp etkisiz hole getirdi. Gene takviye ekiplerle gözaltına alınan sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

    Düzenleyen:  - Güncel
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Antalya
    Haberler > Güncel > Ehliyetsiz sürücü ortalığı birbirine kattı: Kaçmak için yapmadığı kalmadı
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Görülmemiş deniz yaratığı! Parmakları ısırarak koparabiliyor, dev timsahlar yanına yaklaşamıyor - GüncelGörülmemiş deniz yaratığı! Parmakları ısırarak koparabiliyor, dev timsahlar yanına yaklaşamıyorBir paket makarna 6 kardeşin hayatını değiştirdi: İstanbul'dan Şanlıurfa'ya iyilik zinciri - GüncelBir paket makarna 6 kardeşin hayatını değiştirdiEnkazdan 160'ıncı saatte kurtarmışlardı: Gölcük Tersanesi Komutanlığı'ndan Aysima'ya bir yıl sonra ziyaret - GüncelKomutanlıktan Aysima'ya bir yıl sonra ziyaretMarmara'nın en büyüklerinden Dümen Dağı keşfedilmeyi bekliyor - GüncelMarmara'nın en büyüklerinden biri keşfedilmeyi bekliyorAralarında İstanbul'un da olduğu 21 ile sarı kodlu uyarı: Sağanak ve soğuk hava geliyor - GüncelSağanak ve soğuk için tarih verildiKredi kartı kullananlara kötü haber! Bunu yapanların kart limiti tamamen dondurulacak - GüncelKredi kartı kullananlara kötü haber! Bunu yapanların kart limiti tamamen dondurulacakBayraktar TB3 fire vermeden adım adım geliyor: Bir test daha başarıyla bitti - GüncelBayraktar TB3 fire vermeden adım adım geliyorTuristik meydanda korkutan kaza: Tramvay yayaya çarpıp sürükledi - GüncelTramvay yayaya çarpıp sürüklediMeteoroloji'den Marmara için alarm: Fırtına yarın her şeyi silip süpürecek - GüncelFırtına yarın her şeyi silip süpürecekMSB duyurdu: 2 PKK'lı terörist teslim oldu - GüncelMSB duyurdu: 2 PKK'lı terörist teslim oldu
    Sonraki Haber Yükleniyor...