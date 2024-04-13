Seçim SonuçlarıRamazanSon DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Güncel > Film gibi olay kamerada! Kaçan hırsızı ünlü oyuncu yakalayıp bağladı

Film gibi olay kamerada! Kaçan hırsızı ünlü oyuncu yakalayıp bağladı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:

Güncel Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Şişli’de Rus uyruklu bir kadının kiraladığı otomobili çalan şahıs kaçmaya başlayınca kadın ve eşi tarafından motosikletle kovalandı. Yakalanacağını anlayan hırsız kadına bıçak çekince, orada bulunan ve “Rambo Berk” olarak bilinen ünlü oyuncu Ferhat Yılmaz duruma müdahale etti. Hırsızın ellerini bağlayan ünlü oyuncu şahsı polise teslim etti.

Dün saat 17.30 sıralarında Şişli Duatepe Mahallesi’nde Rus uyruklu bir kadın, bir firmadan elektrikli bir otomobil kiraladı. Kadın evinin önüne gelip aracından inerek kontak anahtarı içerisinde olan aracı uygulama üzerinden kilitledi. Ancak o esnada kadını takip eden bir şahıs, aracın kapılarının kilitlenmediğimi fark ederek içerine girdi. Aracı çalıştıran şahıs ardından uzaklaşmaya başladı.

HIRSIZI KOVALADILAR

Aracın gittiğini gören kadın ise durumu eşine bildirdi. Eşiyle birlikte motosiklete binen kadın, hırsızı kovalamaya başladı. Sokak sokak kovaladıkları esnada bir otomobil sürücüsünden de yardım isteyen kadın, bir sokağın girişinde şahsı önünü kesip durdurdu.

ÜNLÜ OYUNCU MÜDAHALE ETTİ 

O esnada motosikletten inen kadın şahsın olduğu şoför kapısını açarak indirmeye çalıştı. Ancak şahıs kadına bıçak çekerek karşılık verdi. O esnada kafeteryada oturan efsane Yılan Hikayesi dizisinde “Rambo Berk” karakteriyle tanınan ünlü oyuncu Ferhat Yılmaz, aracın yolcu kapısını açarak şahsın müdahale etti. Dakikalarca süren mücadele sonrasında şahıs, çevredeki vatandaşların da yardımıyla aşağıya indirilerek etkisiz hale getirildi. Yüzüstü yere yatırılan şahsın boynunu bir vatandaş tutarken, elleri de kaçmasın diye de bağladı. Ardından da polis ekiplerine ihbarda bulunuldu.

GÖZALTINA ALINDI

Hırsız yerde bekletildiği esnada oyuncu Ferhat Yılmaz, şahsa adeta hayat dersi verdi. Şahsa “yakışıyor mu sana paşam” diyen Yılmaz ardından onu olay yerine gelen polis ekiplerine teslim etti. Yaşananlar ise hem güvenlik hem de cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Kadın ise arabayı firmaya teslim edip eşiyle kafeteryada bir çay içtikten sonra olay yerinden ayrıldı. Gözaltına alınan şahıs ise ifadesi alınmak ve adli işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

İlgili Haberler

Düzenleyen:  - Güncel
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bayern Münih'in yıldızı Leroy Sane, Şırnaklı ailenin düğününde halay çekti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bayramda 10 bini aşkın kaza, 13 bin 192 yaralı! Acı haberi Bakan Koca duyurdu - GüncelBayramda 10 bini aşkın kaza, 13 bin 192 yaralı!PKK propagandası yapan İBB'li isme soruşturma! Baykar'ı hedef aldı, Bayraktar ifşaladı - GüncelPKK propagandası yapan İBB'li isme soruşturma!Depremzedelere çifte bayram! Konutlar teslim ediliyor - GüncelDepremzedelere çifte bayram!MSB duyurdu! Irak'ta 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - GüncelPKK'ya Gara'da darbe! Teröristler inlerinde yok edildiMezarlıktaki 'ot yakma' kavgası kanlı bitti: Uzman çavuş gözaltında - GüncelMezarlıktaki 'ot yakma' kavgası kanlı bittiBayram tatili bilançosu ağırlaşıyor! 5 günde 38 can kaybı, 5 bin 26 yaralı - Güncel5 günde 38 can kaybı, 5 bin 26 yaralı!
Sonraki Haber Yükleniyor...