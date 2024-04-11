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Gece kulübündeki kavga cinayetle son buldu!

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Güncel Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Isparta’da bir gece kulübünde iki kişi arasında çıkan kavga cinayet ile son buldu. Mehmet Çuhadar, uğradığı silahlı saldırı sonucu canından oldu.

Olay, gece saatlerinde Gülistan Mahallesi 139 Cadde üzerinde bulunan bir gece kulübünde yaşandı.

Gece kulübündeki kavga cinayetle son buldu! - 1. Resim

Galip K. ile Mehmet Çuhadar (39) arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesinin ardından Galip K., Mehmet Çuhadar’a ateş etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çuhadar’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Gece kulübündeki kavga cinayetle son buldu! - 2. Resim

Polis ekipleri tarafından güvenlik önlemleri alınan gece kulübü, emniyet şeridi ile kapatıldı. Olay yeri inceleme ekipleri ve savcılık incelemesinin ardından Mehmet Çuhadar’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Düzenleyen:  - Güncel
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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