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    Gıda enflasyonuna restoranlardan 'eko' çözümü: Menüler değişti, fiyatlar düştü

    Düzenleyen: /
    - Güncelleme:
    Gıda enflasyonuna restoranlardan &#039;eko&#039; çözümü: Menüler değişti, fiyatlar düştü
    Yemek, Restoran, Enflasyon, Haber

    Güncel Haberleri

    Restoranlar, gıda enflasyonu sonrası müşteri kaybını önlemek için, menülerde ve yemeklerde değişikliğe gitti. Yemeklerin porsiyon ve gramajları düştü, menülere artık 'eko' ön adıyla ürünler dahil oldu. Gramajla birlikte yemeklerin fiyatları yarıya düşerken işletmeciler başta 'et' olmak üzere gıda fiyatlarının kontrol altına alınması çağrısında bulundu. 

    Restoranlarda fiyatlar arttı, müşteriler evde yemeye başladı. Gıda enflasyonuna çözüm arayan ve müşterilerini kaybetmek istemeyen restoranlar 'porsiyon' ve 'gramaj' alternatiflerine yöneldi. 

    Yemeklerin porsiyonu ve gramajı düşerken bu ürünler menülere 'eko' ön adıyla dahil oldu. 

    GRAMAJ DÜŞTÜ FİYAT AZALDI

    MyNet'te yer alan habere göre, ATO Kafe, Restoran ve Lokanta Komite Başkanı Abdurrahman Işıksever, restoranların beyti, ali nazik, Adana kebap, döner ve bu gibi ürünlerde gramajın düşürülerek fiyatın azaltıldığını söyledi.

    Işıksever, restoranların eko beyti, eko iskender gibi isimler vererek ürünlerini pazarlamaya devam ettiğini ifade etti.

    FİYATLARA KONTROL ÇAĞRISI

    Artan et fiyatlarına da değinen Işıksever, "Bizim ana temel ürünümüz et. Et artınca haliyle fiyat da artıyor. Ramazan menülerine de yansıyacak, diğer ürünlere de yansıyacak. Et fiyatlarının bir an önce kontrol altına alınması lazım." diye konuştu.

     

    Düzenleyen:  - Güncel
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