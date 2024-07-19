Hafta sonu sıcaklık 40°C'yi aşacak! Meteoroloji uzmanı İstanbulluları 'sakın' diyerek uyardı

Türkiye'nin dört bir yanında yüksek sıcaklıklar etkili olmaya devam ediyor. Eskişehir, Muğla, Aydın, Şırnak, Elazığ, Niğde ve İstanbul, başta olmak üzere meteorolojiden vatandaşlara uyarı geldi. Meteoroloji uzmanı Orhan Şen ise İstanbulluları "sakın dışarı çıkmayın" diyerek ikaz etti.

Afrika sıcaklarının etkisine giren Türkiye resmen kavruluyor. Hafta sonunda sıcaklıkların 40°C'yi aşması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Eskişehir, Muğla, Aydın, Şırnak, Elazığ ve Niğde için yüksek sıcaklık uyarısı geldi. Meteoroloji uzmanı Orhan Şen ise İstanbulluları yüksek neme karşı uyardı.

İşte yurt genelinde hafta sonunda hava durumu...

ESKİŞEHİR'DE HAVA SICAKLIĞI 43 DERECEYE YÜKSELECEK

Eskişehir'de en yüksek hava sıcaklığının 43 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava tahmin raporunda ilgililerin ve vatandaşların oluşması güneş çarpması gibi muhtemel risklere karşı dikkatli ve tedbirli olması gerektiği konusunda uyarı yapıldı.

NİĞDE'DE 3-5 DERECE DAHA YÜKSEK SEYERDECEK

Niğde Valiliği, yüksek hava sıcaklıklarının etkili olmaya devam edeceğini bildirerek vatandaşları uyardı.

Yapılan açıklamada, ”Meteorolojik değerlendirmelere göre, Niğde genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Önümüzdeki bir hafta boyunca, en yüksek sıcaklıkların 31-34 C aralığında olacağı öngörülüyor. Oluşması muhtemel risklere karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada 18 Temmuz 2024 saat 15.00'te başlayan yüksek hava sıcaklıklarının 22 Temmuz 2024 saat 18.00'de sona ereceği belirtilerek, vatandaşların güneş ışınlarının etkili olduğu saat dilimlerinde mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamaya özen göstermesi tavsiye edildi.

AYDIN'DA HAFTA SONU ÇOK SICAK GEÇECEK

Türkiye’nin en sıcak illerinden olan Aydın’da, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenirken, Cumartesi günü sıcaklık 43 derece olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Aydın’da 21 Temmuz Pazar günü hava sıcaklığı en düşük 27, en yüksek 41 derece olacak. 22 Temmuz Pazartesi günü hava sıcaklığı en düşük 25, en yüksek 41 derece olacak. 23 Temmuz günü Salı hava sıcaklığı en düşük 25, en yüksek 40 derece olacak.

Özellikle denize kıyısı olan bölgelerde yüksek nem ile birlikte hissedilen sıcaklıkların daha fazla olacağı tahmin ediliyor.

UŞAK'TA HAVA 9 DERECE DAHA YÜKSEK

Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre Uşak'ta hava önümüzdeki bir haftalık periyotta mevsim normallerinin 3 ila 9 C derece üzerinde (Uşak 38-40 C) seyretmesi bekleniyor. Uşak Valiliği bu haftada etkisini göstermesi beklenen sıcak hava konusunda vatandaşları uyardı.

MUĞLA'DA 11-16 ARASINDA SOKAKLAR ALEV ALEV YANACAK

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan uyarıda, Muğla bölgesinde hava sıcaklığı 38-39 dereceye ulaşacak.

Yapılan açıklamada, “Yüksek seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle, kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında açık alanda bulunmamaları hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” denildi.

ŞIRNAK'TA HASTANELER DOLDU TAŞTI

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü'nün hava sıcaklığında 3 ila 5 derece artış olacağını duyurduğu kentlerden biri olan Şırnak'ta hastaneler doldu taştı.

Şırnak Devlet Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Volkan Burak Taban özellikle kronik rahatsızlığı olan vatandaşların bol su tüketerek, 11.00-16.00 saatleri arasında dışarı çıkmamalarını önerdi.

ELAZIĞ'DA SICAKLIKLAR 5 DERECE YÜKSELECEK

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ için sıcaklık uyarısı yaptı. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nde yapılan açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre, bölgemiz genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin edilmektedir. Hava sıcaklıklarının artarak Pazar (21.07.2024 ) gününden Çarşamba ( 24.07.2024 ) gününe kadar mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerine çıkması beklenmektedir. Sıcaklıklardaki yükselişe bağlı olarak güneş ışınlarının dik geldiği 11 ile 16 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir” denildi.

İSTANBUL İÇİN ORHAN ŞEN'DEN UYARI: DIŞARI ÇIKMAYIN

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul için nem ve sıcaklık uyarısında bulundu. Hissedilen sıcaklığın 40 dereceden fazla olacağını belirten Şen, "Dışarı çıkmayın" dedi.

Orhan Şen'in uyarıları şöyle:

Bugün İstanbul 36-37C. Şehir içinde 39-40C. Gökdelenlerin bölgesinde 41-43C olacaktır. Hissedilen sıcaklık daha da yüksek. Dışarı çıkmayın. Nem hala yüksek. Pazartesi gününden itibaren nemin azalacağını tahmin ediyorum.