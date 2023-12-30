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    Hatay'daki deprem sonrası Prof. Naci Görür'den açıklama

    Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde meydana gelen 3.9'luk depremin ardından sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklamada, "Endişe edecek bir şey yok" dedi.

    Hatay&#039;daki deprem sonrası Prof. Naci Görür&#039;den açıklama
    Güncel Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerin ardından yaşanan artçı depremler devam ediyor. Büyük Kahramanmaraş depremlerinin ardından bölgede sürekli artçı depremlerin meydana gelmesi büyük paniğe neden oluyor. 

    Artçıların yeni depremleri tetikleyeceği noktasında endişeler devam ederken, deprem bilimciler de yeni depremlerle ilgili açıklama yapıyor. 

    "ENDİŞE EDECEK BİR ŞEY YOK"

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, bu sabah saat 05.05 sıralarında Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Yerin 8.94 kilometre derinliğinde yaşanan depremle ilgili yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. 

    Prof. Naci Görür, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde meydana gelen depremin ardından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

    "Özsoğuksu-Kırıkhan/Hatay’da 4,1 deprem oldu. Bu deprem 6 Şubat depreminin artçısı, endişe edecek bir şey yok."

     

    Düzenleyen:  - Güncel
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    HatayKırıkhanDeprem
    Haberler > Güncel > Hatay'daki deprem sonrası Prof. Naci Görür'den açıklama
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