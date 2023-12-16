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    Hava ulaşımına sis engeli! Diyarbakır-İstanbul, Ankara ve İzmir uçak seferleri iptal

    - Güncelleme Tarihi:
    Editör: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Hava ulaşımına sis engeli! Diyarbakır-İstanbul, Ankara ve İzmir uçak seferleri iptal
    Diyarbakır, Sis, Hava Durumu

    Diyarbakır’da akşam saatlerinde etkili olan sis hava ulaşımında aksamalara sebep oldu. Diyarbakır-İstanbul, Ankara ve İzmir uçak seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.

    Diyarbakır’ın merkez ilçelerinde akşam etkisini göstermeye başlayan sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düşerken, trafikte aksamalara neden oldu. Yoğun sisten dolayı yarın sabah 11.00’e kadar Diyarbakır-İstanbul, Ankara ve İzmir uçak seferleri de iptal edildi.

    Hava ulaşımına sis engeli! Diyarbakır-İstanbul, Ankara ve İzmir uçak seferleri iptal

    Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şu şekilde oldu;

    Ankara: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak, gece saatlerinden itibaren kuzey ilçeleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 14

    İstanbul: Çok bulutlu, akşam saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 10

    İzmir: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah ve öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor 17

    Adana: Parçalı ve çok bulutlu 22

    Antalya: Çok bulutlu, il genelinde kuvvetli, doğu ilçelerinde çok kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19

    Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 13

    Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 16

    Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 11

    Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 14

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