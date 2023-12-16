Hava ulaşımına sis engeli! Diyarbakır-İstanbul, Ankara ve İzmir uçak seferleri iptal

16 Aralık 2023 23:26 - Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2023 23:29

Editör: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Diyarbakır’ın merkez ilçelerinde akşam etkisini göstermeye başlayan sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düşerken, trafikte aksamalara neden oldu. Yoğun sisten dolayı yarın sabah 11.00’e kadar Diyarbakır-İstanbul, Ankara ve İzmir uçak seferleri de iptal edildi.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şu şekilde oldu;

Ankara: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak, gece saatlerinden itibaren kuzey ilçeleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 14

İstanbul: Çok bulutlu, akşam saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 10

İzmir: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah ve öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor 17

Adana: Parçalı ve çok bulutlu 22

Antalya: Çok bulutlu, il genelinde kuvvetli, doğu ilçelerinde çok kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 13

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 16

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 11

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 14