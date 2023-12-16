Hava ulaşımına sis engeli! Diyarbakır-İstanbul, Ankara ve İzmir uçak seferleri iptal
Editör: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Diyarbakır’da akşam saatlerinde etkili olan sis hava ulaşımında aksamalara sebep oldu. Diyarbakır-İstanbul, Ankara ve İzmir uçak seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.
Diyarbakır’ın merkez ilçelerinde akşam etkisini göstermeye başlayan sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düşerken, trafikte aksamalara neden oldu. Yoğun sisten dolayı yarın sabah 11.00’e kadar Diyarbakır-İstanbul, Ankara ve İzmir uçak seferleri de iptal edildi.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şu şekilde oldu;
Ankara: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak, gece saatlerinden itibaren kuzey ilçeleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 14
İstanbul: Çok bulutlu, akşam saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 10
İzmir: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah ve öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor 17
Adana: Parçalı ve çok bulutlu 22
Antalya: Çok bulutlu, il genelinde kuvvetli, doğu ilçelerinde çok kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 13
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 16
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 11
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 14