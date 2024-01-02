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    İşçilerin yemeğini ve servisi kesen patrondan skandal görüntüler! Bakanlık soruşturma başlattı

    Kocaeli'de işçilerin yemek ve servisini kesmesiyle gündeme gelen patronun skandal görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde işçisinin elindeki kağıtları vurarak düşüren patronun yerden aldığı kağıtları kağıtları suratına fırlattı, bakanlık soruşturma başlattı

    Güncel Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Kocaeli'de işçisinin yemeğini ve servisini kesmesiyle gündeme gelen Tezcan Galvaniz fabrikasının patronu, önce işçinin alindeki kağıtları vurarak yere düşürdü, sonra da yerden aldığı kağıtları suratına fırlattı. Patronun işçiye hakaret de ettiği ileri sürülürken, yaşananlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

    Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, olayla ilgili soruşturma başlattı. 

    "PATRONUN DEDİĞİ OLACAK, GİDİN LOKANTADA YİYİN" 

    Edinilen bilgiye göre, Kocaeli'de uzun yıllardır üretim yapan Tezcan Galvaniz fabrikasında, sözleşmede yer alan maddeye dayanarak işçiler kışlık kıyafet istedi. Ancak iddiaya göre fabrikanın patronu, talebe karşılık işçilerin yemeğini ve servisini kesti, fabrikanın müdürü de işçilere, "Patronun dediği olacak, gidin lokantada yiyin" açıklamasını yaptı. Servis hakları da ellerinden alınan işçilerin yardımına Kartepe Belediyesi yetişti. Otobüsün geçmediği bölgeden işçilerin ulaşımı, belediye tarafından sağlanan araçlarla karşılandı.

    Söz konusu fabrikada bir skandal daha yaşandı. İddiaya göre fabrikanın patronu Sadettin Tezcan, işle ilgili bir konu nedeniyle çağırdığı bir işçisine hakaretler savurdu. İşçinin eline vuran Tezcan, kağıtları önce yere ardından işçinin suratına attı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

    Geçtiğimiz günlerde yaşanan olaylarla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı fabrikaya müfettiş gönderdi. Son yaşanan olayın ardından da soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

    Düzenleyen:  - Güncel
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    KocaeliPatronIşçiSkandal
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