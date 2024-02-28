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    • Haberler > Güncel > İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı

    İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    İstanbul, İstanbul Boğazı, Sis, Gemi, Haber

    Güncel Haberleri  / Anadolu Ajansı

    İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği, sabah saatlerinden beri etkili olan sis nedeniyle çift yönlü olarak askıya alındı. Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapamayan bazı uçaklar da başka havalimanlarına yönlendirildi.

    Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin sis nedeniyle çift yönlü olarak askıya alındığı bildirildi.

    GÖZ GÖZÜ GÖRMÜYOR

    İstanbul'un bazı bölgelerinde sabah saatlerinden itibaren sis etkili oluyor. Erken saatlerde başlayan sis, İstanbul Boğazı'nın kuzey bölgeleri ile Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri çevresinde yoğunlaşıyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü civarı ile Esenyurt, Büyükçekmece, Sultangazi ve Ümraniye'de de sis yer yer etkisini gösteriyor. Sis nedeniyle görüş mesafesi azalırken, trafikte bazı noktalarda aksamalar yaşanıyor.

    SABİHA'DA UÇUŞLARA SİS ENGELİ

    İstanbul'da etkili olan sis nedeniyle, Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapamayan bazı uçaklar başka havalimanlarına yönlendirildi. Sis nedeniyle İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na inemeyen bazı uçaklar havada tur attı. Yakıt kritiğine giren 4 uçak İstanbul Havalimanı'na, 5 uçak ise Ankara Esenboğa Havalimanı'na yönlendirildi. Havalimanından yapılacak kalkışlar da gecikmeli olarak gerçekleştirildi. Yaklaşık bir saat süren gecikmeli iniş seferlerine ise saat 9.37'den itibaren izin verilmeye başlandı. İstanbul Havalimanı'nda ise herhangi bir sorun yaşanmıyor.

    Düzenleyen:  - Güncel
    Kaynak: Anadolu Ajansı
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