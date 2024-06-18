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İstanbul'da korsan taksicilik yapan bir sürücü polise çarptı! 6 kişi yaralanırken korsan taksiciye ceza yağdı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Güncel Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde korsan taksicilik yapan bir sürücü, kırmızı ışıkta geçtiği sırada polise çarptı. 6 kişinin yaralandığı kazada korsan taksi sürücüsü kesilen cezaların ardından adliyeye sevk edildi.

Beylikdüzü'nde cadde üzerinde seyreden trafik ekibi ile kırmızı ışıkta geçen korsan taksi kavşakta çarpıştı. Feci kaza kask kamerasına yansırken, 3'ü polis ve 2'si çocuk toplamda 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, korsan taksi olduğu belirlenen araç 60 gün trafikten men edildi. Gözaltına alınan sürücüye 64 bin lira 466 lira, yolcu kadına ise 2 bin 143 lira idari para cezası uygulandı. Sürücü adliyeye sevk edildi.

İstanbul'da korsan taksicilik yapan bir sürücü polise çarptı! 6 kişi yaralanırken korsan taksiciye ceza yağdı - 1. Resim

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde, 34 A 73605 plakalı polis otosuyla seyir halinde olan Beylikdüzü Trafik Denetleme Büro Amirliği'nde görevli polis memuru O.B.B., kavşağa geldiği esnada kırmızı ışıkta geçen Kazım D. (55) idaresindeki 55 KM 240 plakalı korsan taksi ile çarpıştı.

Kaza sonucu kullanılamaz hale gelen polis otosundaki memurlar O.B.B., S.A. ve kadın memur M.S.Y. yaralandı. Korsan taksi sürücüsü Kazım D. yara almadan kurtulurken, aracında olan Hilal G. (33) ve çocukları S.G.K. (6) ile A.K.K. (8) yaralandı. Kaza anı ise kask kameralarına anbean yansıdı.

İstanbul'da korsan taksicilik yapan bir sürücü polise çarptı! 6 kişi yaralanırken korsan taksiciye ceza yağdı - 2. Resim

2'Sİ ÇOCUK, 3'Ü POLİS 6 KİŞİ YARALANDI

Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, korsan taksideki kadını, 2 çocuğunu ve hafif yaralı memur O.B.B.'yi yaptıkları ilk müdahalenin ardından Beylikdüzü Devlet Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Diğer iki yaralı memur ise ticari taksiyle ilçedeki özel bir hastaneye götürüldü. Memurlardan S.A.'nın kolunun parçalı şekilde kırıldığı, kadın memur M.Y.'nin de yüzünün çizildiği, durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi.

İstanbul'da korsan taksicilik yapan bir sürücü polise çarptı! 6 kişi yaralanırken korsan taksiciye ceza yağdı - 3. Resim

400 LİRA KARŞILIĞINDAN ANLAŞMIŞLAR

Öte yandan, çalışma başlatan polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. Yaralı kadın yolcu Hilal G.'nin de sözlü ifadesine başvuran polis, internetten ulaştığı Kazım D. ile 400 lira karşılığında kendisini Bahçelievler'den Beylikdüzü'ne götürmek için anlaştığını ve aracın korsan taksi olduğunu belirtti. Bunun üzerine polis ekipleri, 55 KM 240 plakalı aracı trafikten 60 gün süreyle men etti.

İstanbul'da korsan taksicilik yapan bir sürücü polise çarptı! 6 kişi yaralanırken korsan taksiciye ceza yağdı - 4. Resim

HEM SÜRÜCÜYE HEM YOLCUSUNA CEZA KESİLDİ

İkinci kez yakalandığı öğrenilen sürücü Kazım D.'ye ise “korsan taşımacılık” maddesinden 64 bin 466 lira, kadın yolcu Hilal G.'ye ise “Korsan taşımacılıkla yolculuk yapmak” maddesinden 2 bin 143 lira idari para cezası uyguladı. Ayrıca ifadesi alınan ve adli işlemleri yapılan Kazım D. “Birden fazla kişinin yaralanmasına sebep olma” suçundan adliyeye sevk edildi.

İstanbul'da korsan taksicilik yapan bir sürücü polise çarptı! 6 kişi yaralanırken korsan taksiciye ceza yağdı - 5. Resim

Düzenleyen:  - Güncel
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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