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İstanbul'un kalbinde yeni dönem: İBB'den İstiklal Caddesi için karar

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Güncel Haberleri  / Anadolu Ajansı

Her gün binlerce kişinin akın ettiği İstiklal Caddesi'nde yeni dönem başlıyor. Caddenin simgelerinden olan nostaljik tramvayların yerini bataryalı tramvaylar alacak, havai elektrik hattı iptal edilerek görüntü kirliliğine son verilecek.

İstanbul'un en ünlü caddesi olan ve Beyoğlu'nda bulunan İstiklal Caddesi için yeni karar çıktı. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamada, İBB kuruluşu İETT'nin, tarihi 1914'e uzanan, İstiklal Caddesi'ndeki T2 Taksim-Tünel Nostaljik Tramvayını geleceğe taşımak için elektrik enerjisiyle çalışan bataryalı tramvay çalışmaları gerçekleştirdiği belirtildi.

İstanbul'un kalbinde yeni dönem: İBB'den İstiklal Caddesi için karar - 1. Resim

NOSTALJİK TRAMVAYLA AYNI TASARIMDA

Açıklamada, tasarlanan araçların, mevcutta havai elektrik kablolarından aldıkları enerjiye seyahat edebilen 4 nostaljik tramvayla aynı tasarımda olacağı ifade edildi.

İstanbul'un kalbinde yeni dönem: İBB'den İstiklal Caddesi için karar - 2. Resim

Elektrik enerjisiyle çalışan bataryalı tramvayların, tek şarjla 150 kilometre katedebileceği, 60 yolcu kapasiteli araçların, yolcu güvenliğini kamera ayna sistemiyle sağlayacakları, yolcuların dıştan tutunarak tehlikeli seyahat edemeyeceği bir tasarıma sahip olacakları kaydedildi.

SEFERLERE BAŞLAYACAK

Üretilen ilk bataryalı tramvayın İstiklal Caddesi'ndeki test çalışmalarına başlandığı, çalışmaların tamamlanmasının ardından da seferlerini gerçekleştireceği belirtildi.

İstanbul'un kalbinde yeni dönem: İBB'den İstiklal Caddesi için karar - 3. Resim

Zamanla tüm araçların bataryalı hale getirileceği aktarılan açıklamada, caddedeki havai elektrik hattının iptal edilerek görüntü kirliliğinin ortadan kaldırılacağı bilgisi verildi.

Düzenleyen:  - Güncel
Kaynak: Anadolu Ajansı
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