İstanbul'un kalbinde yeni dönem: İBB'den İstiklal Caddesi için karar

Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: Anadolu Ajansı 21 Nisan 2024 12:54 - Güncelleme: 21 Nisan 2024 13:03 - Güncelleme:

Güncel Haberleri / Anadolu Ajansı

Her gün binlerce kişinin akın ettiği İstiklal Caddesi'nde yeni dönem başlıyor. Caddenin simgelerinden olan nostaljik tramvayların yerini bataryalı tramvaylar alacak, havai elektrik hattı iptal edilerek görüntü kirliliğine son verilecek.