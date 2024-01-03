Japon deprem uzmanı Türkiye'nin depreme karşı 'en güvenli' şehrini açıkladı

3 Ocak 2024 19:36 - Güncelleme Tarihi: 3 Ocak 2024 19:54

Son bir hafta içinde Bursa, Tunceli, ve Hakkari'de yaşanan depremler vatadaşı bir kez daha 'yurdun her yerinde' deprem tehlikesi gerçeği ile yüz yüze getirdi. 6 Şubat Kahramanmaraş merkeli depremlerin yaraları yeni yeni sarılırken, vatandaş kara kara depremsiz şehir arayışına girdi.

Herkesin aklına depreme karşı 'güvenli' yer olarak İç Anadolu şehirleri gelirken, Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Türkiye'de depremin uğramayacağı tek adresi açıkladı.

"İNŞAAT MÜHENDİSİ HATA YAPARSA BİNLERCE KİŞİYİ ÖLDÜRÜR"

Türkiye’nin bir deprem ülkesi olduğunu belirten ve herkesin bu duruma hazır olması uyarısında bulunan Moriwaki, “Türkiye’de depremin etkisinin en aza indirilmesi için yapıların sağlam olması ve şehirleşme planlanırken ilk önce depreme uygunluk olması gerekiyor. Bir doktor ameliyat sırasında hata yaptığında bir kişinin ölümüne neden olabilir fakat bir inşaat mühendisi hata yaptığında onlarca hatta binlerce kişinin ölümüne neden olur. Deprem değil bina öldürür” dedi.

"DEPREM AÇISINDAN EN GÜVENLİ YER ALANYA"

Moriwaki, Türkiye'de depreme karşı en güvenli yerin ise Antalya-Alanya bölgesin olduğunu söyledi. Antalya-Alanya bölgesinde deprem riskinin az olduğunu söyleyen Moriwaki öte yandan Akdeniz’de oluşabilecek 7 ve üstü depremde 3 metreye ulaşan bir tsunami dalgasının kıyı şeridini de vurabileceğinin altını çizdi.