Muğla'da deprem! 2023'te en çok deprem bu ilde oldu

2 Ocak 2024 13:57 - Güncelleme Tarihi: 2 Ocak 2024 14:22

Deprem Araştırma Enstitisü ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre, Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde saat 13.30'da 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 5 kilometre olarak ölçüldü.

2023'TE 74 BİN 230 KEZ DEPREM OLDU

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki depremle sarsılan Türkiye’de geçen yıl 74 bin 230 deprem yaşandı. Yurt genelindeki sarsıntı sayısı, bir önceki yıla göre 3,6 kat artarken, deprem bölgesi dışında en çok sarsıntı yaşayan şehir Muğla oldu.

Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve Afet Yönetimi Uzmanı Doç. Dr. Bülent Özmen, geçen yıl Türkiye’de 4 ve üzeri büyüklükte 797 deprem meydana geldiğini bildirdi.

Türkiye’de 2021’de 23 bin 5, 2022’de 20 bin 278 deprem meydana geldiğini aktaran Özmen, 2023'te ise Türkiye'nin 74 bin 230 kez sarsıldığına dikkati çekti.

2023'TE EN ÇOK SARSINTI YAŞAYAN İL MUĞLA OLDU

2023'te yaşanan depremleri il bazında değerlendiren Özmen, şöyle devam etti:



“En fazla deprem 20 bin 131 ile Kahramanmaraş’ta meydana geldi. Bu ili sırasıyla 15 bin 265 deprem ile Malatya, 5 bin 939 ile Adıyaman, 4 bin 924 ile Adana ve 3 bin 363 ile Hatay izledi. 6 Şubat depremlerinden etkilenen 11 il haricinde en fazla deprem 2 bin 271 ile Muğla’da, bin 752 ile Çanakkale’de ve bin 745 depremle İzmir’de meydana geldi. 2023'te ülkemizdeki bu kadar fazla depremin ana nedeni 6 Şubat’ta Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük ikinci ve üçüncü depreminin dokuz saat ara ile meydana gelmesidir. Örneğine çok ender olarak rastlanacak bu iki büyük deprem ülkemizi depreme dirençli hale getirmenin ne kadar önemli olduğunu en acımasız şekilde bize bir kez daha gösterdi.”