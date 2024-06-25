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Japonya açıklarında deniz tabanında 200 milyon tonu aşkın nadir toprak metali bulundu!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Japonya açıklarında deniz tabanında 200 milyon tonu aşkın nadir toprak metali bulundu!

Güncel Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Japonya'ya ait popüler adalardan biri olan mercan adası Minami-Torişima açıklarında deniz tabanında 200 milyon tonu aşkın zengin mineralli yoğun manganez nodülü bulundu.

Japonya merkezli kar amacı gütmeyen "Nippon Vakfı" ile Tokyo Üniversitesince, Minami-Torişima açıklarında, Japon ulusal münhasır ekonomik bölgesi (MEB) sınırları içinde deniz tabanında sürdürülen keşif çalışmaları gündemde.

Vakıf ve üniversitenin kaynak jeolojisi uzmanlarından oluşan ekibin son 3 ayda uzaktan kumandalı araç vasıtasıyla 5 bin metreden fazla derinlikte ve 100'ü aşkın deniz tabanı sahasındaki keşif faaliyeti sonuçlandı.

Buna göre 5 bin 200 ila 5 bin 700 metre derinlikte gerçekleştirilen son faaliyette, 10 bin kilometrekarelik bir alanda yaklaşık 230 milyon tonluk oldukça yoğun manganez nodülünün varlığı tespit edildi.

Japonya açıklarında deniz tabanında 200 milyon tonu aşkın nadir toprak metali bulundu! - 1. Resim

JAPONYA'NIN YAKLAŞIK 75 YILLIK TÜKETİMİNİ KARŞILAYABİLİR

Keşif ekibi liderlerinden Tokyo Üniversitesinden Prof. Kato Yasuhiro, açıklamasında, "Bu kaynaklar ekonomik güvenlik açısından hayati öneme sahip. Deniz ortamı üzerindeki etkiyi en aza indirerek yılda 3 milyon ton çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.

Toplanan numunelerin analizi doğrultusunda uzman ekip, araştırma sahasının yaklaşık 610 bin ton kobalt içerdiğini ve bu miktarın Japonya'nın yaklaşık 75 yıllık tüketimini karşılamaya yeteceğini tahmin ediyor.

En az 5 santimetre çapındaki kobalt ve nikel gibi nadir metalleri içeren manganez nodüllerinin, okyanusta taşınan metallerin deniz tabanında balık kılçığı gibi çekirdeklere bağlanmasıyla milyonlarca yıl içinde oluştuğuna inanılıyor.

Denizaşırı maden gemileri vasıtasıyla 2025 yılından itibaren günlük binlerce ton nodülün araştırma sahasından kaldırılması, akabinde özel sektörle işbirliği kapsamında ticarileştirilmesine yönelik bir çerçeve oluşturulması planlanıyor.

Japonya açıklarında deniz tabanında 200 milyon tonu aşkın nadir toprak metali bulundu! - 2. Resim

TOKYO'YA 1800 KİLOMETRE UZAKLIKTA

Manganez nodül konsantrasyonları ilk olarak, Tokyo Üniversitesi ve Japonya Deniz-Dünya Bilimleri ve Teknolojileri Ajansı (JAMSTEC) uzmanlarının yer aldığı bir keşif ekibi tarafından aynı bölgede 2016'daki araştırma sırasında keşfedilmişti.

Başkent Tokyo'ya yaklaşık 1800 kilometre uzaklıkta bulunan, Kuzeybatı Pasifik'te Japonya'ya ait mercan adası Minami-Torişima'da sivil nüfus bulunmuyor. Adada sadece Japon Deniz Öz Savunma Kuvvetleri (MSDF) personeli bulunuyor.

Adanın etrafındaki 430 bin kilometrekarelik MEB içerisinde yer alan deniz tabanında, yüksek teknoloji ürünlerinin vazgeçilmezlerinden kabul edilen çeşitli nadir toprak metalleri bulunabileceği yönünde yüksek beklentiler sürüyor.

Düzenleyen:  - Güncel
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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