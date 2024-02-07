Javelin'in tek rakibi KARAOK olacak: NATO'nun 'üstten vuracak' ikinci füzesi yola çıktı

MSB'nin geçtiğimiz günlerde Kara Füze Sistemleri İmza Töreni'nde adını duyurduğu KARAOK füzeleri için seri üretim imzaları atıldı. Füzeye ilişkin bilgi veren araştırmacı Anıl Şahin, KARAOK'un üstten vuruş özelliğine dikkat çekerek "KARAOK, NATO'da bu özelliklere sahip omuzdan atılabilen ikinci füze olacak" bilgisini paylaştı. "Javelin'e ciddi bir rakip çıkartıyoruz" ifadelerini kaydeden Şahin, ilgili füzenin testlerinin yeni tamamlandığını, muhtemelen bu yıldan itibaren az sayıda teslimatın gerçekleşeceğini söyledi.

Milli Savunma Bakanlığı, alçak ve orta irtifa hava savunma sistemlerinin envanterine kritik teçhizatları yüklemeyi sürdürüyor. Yeni yıla hızlı başlayan savunma sanayii MSB'nin ihtiyaçları doğrultusunda geçtiğimiz günlerde düzenlenen Kara Füze Sistemleri İmza Töreni’nde Tayfun, Sungur, TRG-230 ve KARAOK füzelerinin seri üretimi için imzaları attı.

Savunma Sanayii Araştırmacısı Anıl Şahin, KARAOK’un gerek Türk Silahlı Kuvvetleri gerek NATO için önemine dair değerlendirmelerini paylaştı.

TRT Haber'de yer alan habere göre Şahin, tankların yan ve ön kısımlarının en kalın zırha sahip yerler olduğunu ifade etti. Araştırmacı isim, “Zırhın en zayıf olduğu yer ise kulenin üst tarafı. Ancak kritik bir detay daha var. Buradaki zırhın delinmesi durumunda tankın içindeki mühimmatın da infilak etme riski çok yüksek. Bu sebeple 'top-attack' denilen üsten vuruş modu son derece değerli bir kabiliyet” bilgisini aktardı.

‘Üstten vuruş’ meselesini Türkiye’nin daha önce tripod üzerinden atılan OMTAS füzesiyle denediğini ve bunu başardığını hatırlatan Şahin. KARAOK'u özel kılanın ise üstten vuruş özelliği olduğunu söyledi.

'JAVELİN'E CİDDİ RAKİP ÇIKARTIYORUZ'

Şahin ilerleyen aşamalara ilişkin de bilgi vererek şu bilgileri verdi:

Gerek piyadelerimiz gerek özel kuvvet unsurlarımız şok saldırıları gerçekleştirip hasım unsurların zırhlı birliklerine ağır kayıplar verdirebilecek. Çok ciddi bir kabiliyetten söz ediyoruz.

KARAOK öncesinde elimizde bir muadili yoktu. Özel Kuvvetler Komutanlığı için ABD yapımı Javelin talebi olduğu medyaya yansımıştı. Ancak tedarik gerçekleşti mi bilmiyoruz. Şimdi biz Javelin'e de ciddi bir rakip çıkartıyoruz.

Omuzdan atıldığı için KARAOK haliyle küçük bir füze. Harp başlığı da buna göre tasarlandı. Ancak özellikle üsten vurduğu bir tank, kolay kolay bir daha muharebe sahasına dönemez. İlaveten belki de ilerleyen aşamalarda düşman piyadesine karşı kullanılacak versiyonunu da görebiliriz.

NATO'NUN 'İKİNCİ FÜZESİ' OLACAK

Anıl Şahin, omuzdan tek er tarafından atılan ve ‘top attack’ kabiliyetine sahip olan füzeler arasında KARAOK’un ABD’li Javelin dışında kayda değer bir rakibi olmadığı görüşünde.

Burada ilginç bir detay daha veren Şahin, Türk mühendislerce geliştirilen KARAOK’un NATO için de çok değerli bir kazanım olduğuna işaret etti.

“KARAOK, NATO'da bu özelliklere sahip omuzdan atılabilen ikinci füze olacak” bilgisini paylaştıktan sonra ilgili füzenin testlerinin yeni tamamlandığını, muhtemelen bu yıldan itibaren az sayıda teslimatın gerçekleşeceğini söyledi.

KARAOK FÜZESİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ

ROKETSAN imzalı KARAOK omuzdan atılan tanksavar füzesi ülkemizin en kısa menzilli füzelerinden biri. Proje başlarken ilk etapta 1,5 kilometre menzil hedeflense de gelinen noktada daha uzun menzillere ulaşıldığı biliniyor.

Savunma sanayii çevrelerince KARAOK ve benzer projeler, omuzdan atıldığı için geliştirilmesi en zor tanksavar füzeleri olarak kabul ediliyor.

Tek er tarafından omuzdan kolayca ateşlenebilecek füzenin envantere girmesi için çalışmalar yoğun bir şekilde ilerliyor.