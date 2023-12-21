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Kararname yayınlandı, 506 hakim ve savcının yeri değişti!
Hakimler ve Savcılar Mazeret Kararnamesi tamamlandı. Yayınlanan kararname ile 506 hakim ve savcının yeri değişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Ahmet Yıkılmaz, Yargıtay Savcılığı'na atandı.
Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi'nin atama kararnamesi yayımlandı. HSK'nın yayımladığı güz kararnamesine göre, adli yargıda 480 atama yapılırken, idari yargıda ise 26 atama yapıldı. HSK, ataması yapılanların yeniden inceleme haklarının bulunmadığını bildirdi.
HAKAN YILMAZ YARGITAY SAVCILIĞI'NA ATANDI
Kararname ile 506 hâkim ve savcının görev yerleri değiştirildi. Kararnameye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'ndan sorumlu başsavcıvekili Ahmet Yıkılmaz, Yargıtay Savcılığı'na atandı.
Haber Merkezi / Sevda Altunbaş - Güncel