Kimlik ve ehliyet yenilemesi yapmayanlar dikkat! Yenileme tarihi yeniden açıklandı
2024 yılına sayılı günler kala gözler ehliyet ve kimlik yenileme işlemlerine çevrildi. Yeni yılla birlikte değişecek olan ehliyet ve kimlikler ile ilgili yeni bir son dakika duyurusu yapıldı. Ehliyet ve kimlik kartlarının zorunlu olarak değişeceğine ve son tarihin de 31 Aralık 2023 olduğuna dair yalan paylaşım ve haberlere ilişkin olarak Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, yeni açıklamada bulundu. Peki ehliyet ve kimliklerin son yenileme tarihi ne zaman?
Kimlik ve ehliyet yenileme süreçleri vatandaşlar tarafından sorgulanmaya devam ediliyor. Peki kimlik ve ehliyet yenileme süreleri ne kadar? Sosyal medyada dönen tarihler ile ilgili Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden yeni bir açıklama geldi.
Kimlikler için herhangi bir yenileme tarihi olmadığını belirten Merkez, ehliyetler için ise tarihin 31 Aralık 2024 olduğunu belirtti. Kimlik ve ehliyetlerdeki değişiklikler devam ediyor. Randevu olarak nüfus müdürlükleri vasıtasıyla çok kısa sürede işlemler gerçekleşip yeni kimlik ve ehliyetler eve kadar kargoyla geliyor.
KİMLİK VE EHLİYET YENİLEMESİ YAPMAYANLAR DİKKAT
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, kimlikler için herhangi bir değiştirme tarihi olmadığını, ehliyetler için de son değiştirme tarihinin 31 Aralık 2024 olduğunu belirtti.
SON TARİH AÇIKLANDI… HEMEN KONTROL EDİN
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklama şöyle:
Bazı basın yayın organlarında yer alan, “Ehliyet ve kimlik kartlarının yenilenmesi için son tarih 31 Aralık 2023, yenilemeyenlere ceza kesilecek” iddiası doğru değildir.
İddia edilenin aksine nüfus cüzdanları; kimlik kartı başvurusu yapılıncaya kadar geçerli olup, nüfus cüzdanlarının kimlik kartı ile değiştirilmesi ile ilgili belirlenmiş son tarih bulunmamaktadır.
Eski tip sürücü belgelerinin değiştirilmesi için belirlenen son tarih ise 31 Aralık 2023 değil 31 Aralık 2024 olarak açıklanmıştır.
2023 KİMLİK YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?
Kimlik yenileme ücretinin randevu öncesinde yatırılması gerekmektedir. Aksi taktirde kimlik yenilme işlemi yapılmaz. Kimlik yenileme ücreti 2023 yılında şu şekilde güncellenmişti;
• Doğum nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı: 83 TL
• Değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı: 83 TL
• Nüfus Cüzdanı kayıp bedeli: 83 TL
• Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı kayıp bedeli: 166 TL
KİMLİK YENİLEME RANDEVUSU NASIL ALINIR?
TC Kimlik kartını yenileyebilmek için öncelikle kimlik kartı randevu alınması gerekiyor.
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü https://randevu.nvi.gov.tr/ web portalı üzerinden ya da Alo 199 numaralı Çağrı Merkezinden randevu alınır. Randevau günüzde eski kimliğiniz ve biyometrik vesikalık fotoğrafınızla birlikte gittiğiniz nüfus müdürlüğünde kimlik yenileme işlemini yapabilirsiniz.