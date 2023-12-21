21 Aralık 2023 15:05 - Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2023 15:08

Kimlik ve ehliyet yenileme süreçleri vatandaşlar tarafından sorgulanmaya devam ediliyor. Peki kimlik ve ehliyet yenileme süreleri ne kadar? Sosyal medyada dönen tarihler ile ilgili Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden yeni bir açıklama geldi.

Kimlikler için herhangi bir yenileme tarihi olmadığını belirten Merkez, ehliyetler için ise tarihin 31 Aralık 2024 olduğunu belirtti. Kimlik ve ehliyetlerdeki değişiklikler devam ediyor. Randevu olarak nüfus müdürlükleri vasıtasıyla çok kısa sürede işlemler gerçekleşip yeni kimlik ve ehliyetler eve kadar kargoyla geliyor.

KİMLİK VE EHLİYET YENİLEMESİ YAPMAYANLAR DİKKAT

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, kimlikler için herhangi bir değiştirme tarihi olmadığını, ehliyetler için de son değiştirme tarihinin 31 Aralık 2024 olduğunu belirtti.

SON TARİH AÇIKLANDI… HEMEN KONTROL EDİN

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklama şöyle:

Bazı basın yayın organlarında yer alan, “Ehliyet ve kimlik kartlarının yenilenmesi için son tarih 31 Aralık 2023, yenilemeyenlere ceza kesilecek” iddiası doğru değildir.

İddia edilenin aksine nüfus cüzdanları; kimlik kartı başvurusu yapılıncaya kadar geçerli olup, nüfus cüzdanlarının kimlik kartı ile değiştirilmesi ile ilgili belirlenmiş son tarih bulunmamaktadır.

Eski tip sürücü belgelerinin değiştirilmesi için belirlenen son tarih ise 31 Aralık 2023 değil 31 Aralık 2024 olarak açıklanmıştır.

2023 KİMLİK YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

Kimlik yenileme ücretinin randevu öncesinde yatırılması gerekmektedir. Aksi taktirde kimlik yenilme işlemi yapılmaz. Kimlik yenileme ücreti 2023 yılında şu şekilde güncellenmişti;

• Doğum nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı: 83 TL

• Değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı: 83 TL

• Nüfus Cüzdanı kayıp bedeli: 83 TL

• Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı kayıp bedeli: 166 TL

KİMLİK YENİLEME RANDEVUSU NASIL ALINIR?

TC Kimlik kartını yenileyebilmek için öncelikle kimlik kartı randevu alınması gerekiyor.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü https://randevu.nvi.gov.tr/ web portalı üzerinden ya da Alo 199 numaralı Çağrı Merkezinden randevu alınır. Randevau günüzde eski kimliğiniz ve biyometrik vesikalık fotoğrafınızla birlikte gittiğiniz nüfus müdürlüğünde kimlik yenileme işlemini yapabilirsiniz.