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Kurban Bayramı tatilinde rekor üstüne rekor kırıldı! Bakan Uraloğlu rakamları açıkladı...

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kurban Bayramı tatilinde rekor üstüne rekor kırıldı! Bakan Uraloğlu rakamları açıkladı...
Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı, Havalimanları, Haber

Güncel Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye'de Kurban Bayramı tatilinde havalimanlarında 916 bin 726 yolcuya hizmet verildi. Havalimanlarımızda 52 bin 819 uçuş gerçekleştirildi. T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu rakamları açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye geneli havalimanlarında 14-23 Haziran tarihlerini kapsayan 7 milyon 916 bin 726 yolcuya hizmet verildiğini ve tatil boyunca 52 bin 819 uçuşun gerçekleştiğini X hesabından açıkladı.

Bakan Uraloğlu X hesabından yaptığı paylaşımda: 

"Bayramda Rekorlara Uçtuk. Kurban Bayramı tatilinde havalimanlarımızda 52 bin 819 uçuş ile 7 milyon 916 bin 726 yolcuya hizmet verdik. Turizm bölgelerindeki havalimanlarımızda ise bayram tatili süresince 2024 yılının yolcu rekorları kırıldı." dedi.

Kurban Bayramı tatilinde rekor üstüne rekor kırıldı! Bakan Uraloğlu rakamları açıkladı... - 1. Resim

İSTANBUL HAVALİMANI'NDA REKOR KIRILDI

Bayram tatili boyunca gerçekleşen uçak yolculukları hakkında bilgi veren Bakan Uraloğlu, bayram tatili süresince 2024 yılının yolcu rekorunun kırıldığını vurguladı.

İstanbul Havalimanı'nda 14-23 Haziran tarihleri arasında, 15 bin 541 uçak trafiği ile 2 milyon 434 bin 107 yolcuya hizmet verildiğini kaydeden Uraloğlu, söz konusu havalimanında 23 Haziran Pazar günü 261 bin 916 yolcu sayısı ile 2024’ün en yüksek rakamına ulaşıldığını paylaştı. 

Diğer şehirler şu şekilde sıralandı:

İSİMTARİHREKOR
Antalya Havalimanı22 Haziran Cumartesi199 Bin 751 yolcu ile 2024 rekoru
Esenboğa Havalimanı14 Haziran Cuma46 bin 69 yolcu ile 2024 rekoru
İzmir Adnan Menderes Havalimanı21 Haziran Cuma43 bin 508 yolcu ile 2024 rekoru
Muğla Milas-Bodrum Havalimanı20 Haziran Perşembe26 bin 762 yolcu ile 2024 rekoru
Muğla Dalaman Havalimanı17 Haziran Pazartesi31 bin 728 yolcu ile 2024 rekoru

Düzenleyen:  - Güncel
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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