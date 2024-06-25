Kurban Bayramı tatilinde rekor üstüne rekor kırıldı! Bakan Uraloğlu rakamları açıkladı...

Türkiye'de Kurban Bayramı tatilinde havalimanlarında 916 bin 726 yolcuya hizmet verildi. Havalimanlarımızda 52 bin 819 uçuş gerçekleştirildi. T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu rakamları açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye geneli havalimanlarında 14-23 Haziran tarihlerini kapsayan 7 milyon 916 bin 726 yolcuya hizmet verildiğini ve tatil boyunca 52 bin 819 uçuşun gerçekleştiğini X hesabından açıkladı.

Bakan Uraloğlu X hesabından yaptığı paylaşımda:

"Bayramda Rekorlara Uçtuk. Kurban Bayramı tatilinde havalimanlarımızda 52 bin 819 uçuş ile 7 milyon 916 bin 726 yolcuya hizmet verdik. Turizm bölgelerindeki havalimanlarımızda ise bayram tatili süresince 2024 yılının yolcu rekorları kırıldı." dedi.

İSTANBUL HAVALİMANI'NDA REKOR KIRILDI

Bayram tatili boyunca gerçekleşen uçak yolculukları hakkında bilgi veren Bakan Uraloğlu, bayram tatili süresince 2024 yılının yolcu rekorunun kırıldığını vurguladı.

İstanbul Havalimanı'nda 14-23 Haziran tarihleri arasında, 15 bin 541 uçak trafiği ile 2 milyon 434 bin 107 yolcuya hizmet verildiğini kaydeden Uraloğlu, söz konusu havalimanında 23 Haziran Pazar günü 261 bin 916 yolcu sayısı ile 2024’ün en yüksek rakamına ulaşıldığını paylaştı.

Diğer şehirler şu şekilde sıralandı: