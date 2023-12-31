Kurye gibi gelip ev sahibine dehşeti yaşattılar! El ve ayaklarını bağladıktan sonra...

31 Aralık 2023 16:36 - Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2023 16:42

Akıllara durgunluk veren olay Bursa'nın Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu Saeed Sami Noori Saeed'in evine daha önce internet arızasını gidermek için giden yabancı uyruklu 2 kişi, evde keşif yaptı. Aynı zanlılar, birkaç gün sonra tekrar aynı eve kurye gibi gitti.

EV SAHİBİNİ BAĞLAYIP 20 BİN DOLARI ÇALDILAR

Ev sahibinin kapıyı açmasıyla birlikte, yemek siparişine geldiklerini belirten 2 kişi, ev sahibinin ‘Ben yemek söylemedim' diyerek kapıyı kapatmasına fırsat vermeden ayağını kapıya koyarak içeri girdi.

Wajd N. ve Yemin H., ev sahibinin el ve ayaklarını bağlayarak odaları didik didik aramaya başladı. Ev sahibinin ceketinde bulunan 20 bin doları, 15 bin lirayı, ev sahibinin cep telefonunu ve banka kartlarını çalan 2 kişi, kayıplara karıştı.

KENDİ İMKANLARIYLA KURTULDU

Evde el ve ayakları bağlı şekilde kalan ev sahibi, hırsızların gittiğini anladıktan sonra kendi imkanlarıyla iplerden kurtuldu. Saeed Sami Noori Saeed, karakola giderek durumunu anlattı.

Durum üzerine harekete geçen Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, olay gününe ait çok sayıda kamerayı saniye saniye taradı. Siteye kurye gibi gelen şüpheliler, kısa sürede gözaltına alındı.

O ANLAR KAMERADA

Hırsızlar, karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, şüphelilerin siteye kurye gibi girip, asansörle daireye çıktığı anlar ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.