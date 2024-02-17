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    • Haberler > Güncel > Maden faciasında son durum! Bakan Bayraktar: 6 kardeşimiz dere yatağında, 3 işçi manganez ocağında

    Maden faciasında son durum! Bakan Bayraktar: 6 kardeşimiz dere yatağında, 3 işçi manganez ocağında

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Maden faciasında son durum! Bakan Bayraktar: 6 kardeşimiz dere yatağında, 3 işçi manganez ocağında
    Erzincan, Maden Faciası, Alparslan Bayraktar, Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Haber

    Güncel Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Erzincan'daki maden faciasında kaybolan 9 işçiyi arama çalışmaları sürerken Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar son durumu aktardı. Bayraktar, "Su kontaminasyonuna karşı 9 ayrı noktadan ölçüm alıyoruz. Suda halk sağlığına zarar verecek bir durum yok.  6 kardeşimizin kayıp dere yatağının içinde, 3 kardeşimizin de manganez ocağının içinde olduğunu düşünüyoruz." dedi.

    Erzincan'ın İliç ilçesinde maden ocağındaki toprak kaymasında kaybolan işçilere ulaşmak için başlatılan 5. gününde de sürüyor. Sağanak ve sisin etkili olduğu bölgedeki çalışmalara AFAD, TSK Arama Kurtarma, JAK, PAK, UMKE, madenciler ve sivil toplum kuruluşlarından 2 bin 663 personel katıldı.

    BAKAN, VALİ VE AFAD BAŞKANI BÖLGEDE 

    Arama kurtarma faaliyetleri, 793 araç ve iş makinesi, 99 aydınlatma kulesi, 52 jeneratör, dron, georadar, jeoradar, metale duyarlı 5 yeraltı radarıyla, 24 saat esasına göre yürütüldü. Bölgede bulunarak çalışmaları takip eden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu ile AFAD Başkanı Okay Memiş, arama ve kurtarma çalışmalarına katılan ekipleri koordine etti.

    Maden faciasında son durum! Bakan Bayraktar: 6 kardeşimiz dere yatağında, 3 işçi manganez ocağında

    BAKAN BAYRAKTAR: HALK SAĞLIĞINA ZARAR VERECEK BİR DURUM YOK

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan'ın İliç ilçesinde maden ocağındaki toprak kaymasına ilişkin kriz yönetim merkezinde açıklamada bulundu. Bayraktar, "Su kontaminasyonuna karşı 9 ayrı noktadan ölçüm alıyoruz. Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluğa rastlamış değiliz. Suda halk sağlığına zarar verecek bir durum yok. 

    Maden faciasında son durum! Bakan Bayraktar: 6 kardeşimiz dere yatağında, 3 işçi manganez ocağında

    "6 KİŞİ DERE YATAĞINDA, 3 İŞÇİ MANGANEZ OCAĞINDA"

    Heyelan 210 dönümlük alanı etkiledi, çalışmalarımız sürüyor. Olayın sebebi derinlemesine araştırılıyor. İki yönlü hareket eden heyelanın, manganez ocağı yönünde kamyon parçalarını bulduk. Oraya odaklanmış durumdayız. 6 kardeşimizin kayıp dere yatağının içinde, 3 kardeşimizin de manganez ocağının içinde olduğunu düşünüyoruz. Bu toprağı gelişi güzel bir yere koyma imkanımız yok. Toprağı, geçmişte çalışılmış mermer ocağına hızlı bir şekilde aktaracağız." dedi.

    Maden faciasında son durum! Bakan Bayraktar: 6 kardeşimiz dere yatağında, 3 işçi manganez ocağında

    6 KİŞİ TUTUKLANDI

    İliç'e bağlı Çöpler köyündeki altın madeninin bulunduğu bölgede 13 Şubat'ta meydana gelen toprak kayması sonucu kaybolan 9 işçinin bulunması için çalışma başlatılmıştı. Toprak kaymasına ilişkin soruşturmada ise aralarında firmanın Kanadalı yöneticisinin de bulunduğu 6 zanlı tutuklanmış, 2 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

    Düzenleyen:  - Güncel
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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