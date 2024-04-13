Malatya'da korkutan deprem! Çevre illerde hissedildi

Malatya 3,8 büyüklüğünde korkutan bir deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, Pütürge merkezli depreme ilişkin ilk verileri paylaştı.

Türkiye'nin çeşitli illerinden deprem haberleri gelmeye devam ederken, bu kez de Malatya sallandı.

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PÜTÜRGE'DE 3,8'LİK DEPREM

Kandilli Rasathanesi'nden gelen açıklamaya göre, Malatya'nın Pütürge ilçesinde 3,8 büyüklüğünde deprem oldu. Saat 16:50'de meydana gelen sarsıntı, yerin 7,7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Öte yandan AFAD, depremin 3,7 büyüklüğünde ve yerin 6,9 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini açıkladı.

OLUMSUZ BİR DURUM YAŞANMADI

Çevre illerde de hissedilen deprem sonrası vatandaşlar kısa süreli bir panik yaşarken, herhangi bir olumsuz ihbarın yapılmadığı öğrenildi.